C Termik Santrali için söz bilirkişi heyetinde

Afşin ilçesine bağlı Altunelma ile Tanır Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan C Termik Santrali için yöre halkı tarafından açılan iptal davasında mahkeme bilirkişi raporu istedi. Mahkemenin söz konusu istemi doğrultusunda, bir hakim ve bilirkişi heyeti tarafından keşif raporu hazırlanacak.

Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali’nin, yaklaşık 17 milyar TL’lik yatırımla hayata geçmesi öngörülüyor. Yöre halkı ve çevreciler, mahkemeye yaptıkları başvuruda, Afşin C Termik Santrali’nin, bölgeyi küle maruz bırakarak, tarım ve hayvancılığı, insan yaşamını ve doğasını tehdit edeceği, doğanın dengesini bozarak, çok ciddi hava ve çevre kirliliğine neden olacağı görüşünü savunmuştu.

Konuyla ilgili açıklama yapan davacılardan Cuma Binboğa, daha öncede C Termik Santrali için hazırlanan ÇED raporuna da itiraz ettiklerini hatırlattı.

Binboğa, “Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde yapılması planlanan C Termik Santraline karşı bölge halkı olarak mücadele etmekteyiz. Daha önce ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine itirazlarda bulunmuştuk. İtirazlarımız sonucunda ön ÇED raporu eksikliklerden dolayı iptal edilmişti. Bu eksiklikler tamamlanarak yeniden hazır hale getirildi ve tekrar halkın görüşüne sunuldu. Yöre halkı olarak bu noktada santralin ilçeye vereceği zararları anlatan yaklaşık bin 500 dilekçeyle Kahramanmaraş Şehircilik İl Müdürlüğüne itirazlarda bulunuldu. Buna rağmen Afşin C Santrali’nin ÇED raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından olumlu olarak nihai şekilde kabul edildi” dedi.

Bölgeye 3. bir termik santralin yapılmasının çevre katliamına yol açacağını savunan Binboğa, “Afşin C Termik Santralinin yapılmasının durdurulması için bölge halkı olarak mahkemeye başvurduk. Şuanda mahkeme görülüyor. Avukatlarımızda bize büyük destekte bulunuyor ve konunun uzmanları süreci yakından takip etmekte. Bölge halkı olarak asla bu santrali istemiyoruz. Mahkeme konuyla ilgili bilirkişi heyeti kararı verdi. Bilirkişi heyeti bölgeye gelecek ve keşif yapacak. İncelemede santralin Afşin’imize vereceği zararlar tespit edileceğini ve olumsuz sonuç verileceğini umuyoruz. Bölge halkı olarak bizler bu süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Afşin’in nefesinin kesileceğini vurgulayan Binboğa, “Poyraz ve karayel rüzgarlarının tam anlamıyla Afşin’i beslediği ve soluk verdiği noktaya santral yapılmak isteniyor. Burada telafisi imkansız, geri dönüşü olmayacak çevre katliamı olacak. Açmış olduğumuz davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Yasal ve hukuki düzen içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz. Geleceğini düşünen tüm Afşinli hemşerilerimizi bu davaya sahip çıkmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.