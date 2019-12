C Termik Santrali için acele kamulaştırma kararı çıktı

Afşin’e yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için bugün Resmi Gazete’de acele kamulaştırma kararı yayımlandı. Afşin’in verimli topraklarına üçüncü santralin yapımı için önemli bir karar yürürlüğe girdi. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için acele kamulaştırma kararı alındı. EÜAŞ’ın, Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi’ne kurulması planlanan ve her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı ve yan üniteleri ile Hurman Nehrinin derivasyonu işi kapsamındaki acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, termik santraldeki bazı taşınmazlar Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 1895 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle: “Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde yapımı planlanan Afşin C Termik Santrali ve yan Üniteleri ile Hurman Nehrinin derivasyonu işi kapsamında, ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bölge halkının büyük çoğunluğunun ve çevre örgütlerinin karşı çıktığı yeni santral yatırımı kapsamında 3 x 600 MWe (1.800 MWe) olarak planlanan “Afşin C Termik Santrali, Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı” projesinde, yaklaşık 1.459 milyar ton kömür kaynağı bulunan C sektöründen çıkarılacak kömürün Pülverize Yakma Teknolojisine yakılmasının ardından yıllık ortalama brüt 12 bin 506 GWh, net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor.