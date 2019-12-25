banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

C Termik Santrali için acele kamulaştırma kararı çıktı

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından Afşin’e yapılması planlanan C Termik Santrali için alınan acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı.

C Termik Santrali için acele kamulaştırma kararı çıktı

Afşin’e yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için bugün Resmi Gazete’de acele kamulaştırma kararı yayımlandı. Afşin’in verimli topraklarına üçüncü santralin yapımı için önemli bir karar yürürlüğe girdi. Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için acele kamulaştırma kararı alındı. EÜAŞ’ın, Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi’ne kurulması planlanan ve her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santralı ve yan üniteleri ile Hurman Nehrinin derivasyonu işi kapsamındaki acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararına göre, termik santraldeki bazı taşınmazlar Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan 1895 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı şöyle: “Kahramanmaraş İli, Afşin İlçesinde yapımı planlanan Afşin C Termik Santrali ve yan Üniteleri ile Hurman Nehrinin derivasyonu işi kapsamında, ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

Bölge halkının büyük çoğunluğunun ve çevre örgütlerinin karşı çıktığı yeni santral yatırımı kapsamında 3 x 600 MWe (1.800 MWe) olarak planlanan “Afşin C Termik Santrali, Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı” projesinde, yaklaşık 1.459 milyar ton kömür kaynağı bulunan C sektöründen çıkarılacak kömürün Pülverize Yakma Teknolojisine yakılmasının ardından yıllık ortalama brüt 12 bin 506 GWh, net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
elbistanlı 8 saat önce

İki termik santrali bu bölgenin insanını öldürmeye yetmedi varın acele edip 3. sünü yapın. Dünya Termik santralleri bırakırken sizlerde terkedilmiş bu teknolojiye sarılın.Dünyanın hiç bİr yerinde bu kadar kapasitesi yüksek 2 adet santral (esası 4 adet olacak A,B,C ve D Termik Santralleri) bu kadar yakın bir konumda yapılmamıştır .Burada yetkililer Anayasada geçen hakkımızı hiçe sayarak insan yaşam ortamı koruma fizibilitesi yapmadan 4 adet Termik Santral planlaması yapmıştır. Bu işe ancak yuh denir. Yazık bu memleketin insanlarına yazık. Elbistanlı Afşinli Göksunlu neredesin. Hakkını savun . Anayasal hakkını....

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Ertan al 8 saat önce

Yasamim pahasina karsi duracagim hayatimi vermem gerekirse de verecegim bu santral yapilamayacak

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
vatandaş 8 saat önce

bu memleket bitmiştir.
kaçan kurtulur

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
Öz Elbistan 8 saat önce

evet kanserden ölen az kalanlarında kanserden ölmesi için C ünitesi açılması isabetli olmuştur enegi geçenlere teşekkür ederiz

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
vatansever 7 saat önce

KAHRAMANMARAŞ ili ve ilçeleri dışından işçi alırsanız hakkım haram olsun

Cevapla
Beğenmedim! (2)
Avatar
osman aga 7 saat önce

işimiz aşımız olacak ak davamız ile huzur mutluluk işte bu gardaşım

Cevapla
Beğenmedim! (7)
Avatar
ZehirSeninKaderinElbistan 8 saat önce

Ben imzaladım ama neyse kötü kararmış vazgeçiyorum der mi acaba ?

Cevapla
Beğenmedim! (4)
Avatar
ELB 7 saat önce

2023 E YETİŞSİN

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Tüm Yorumlar