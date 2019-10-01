C Santrali’nin ÇED sürecinde kritik dönemeç

Bölgede kurulu bulunan termik santralin çevreye ve insan sağlığına büyük zarar verdiğini belirten vatandaşların, “Topraklarımız Çernobil’e dönecek’ diyerek karşı çıktığı Afşin C Santrali’nin ÇED süreci için Bakanlık düzeyinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu(İDK) toplantısı düzenlenecek.

EÜAŞ’ın, bölgedeki linyit kömürü rezervini elektrik enerjisine dönüştürerek ekonomiye kazandırmak amacıyla Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi’ne kurulması planlanan ve her biri 600 MWe gücünde 3 üniteden oluşacak toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Santrali projesi için yaklaşık 1 yıl önce başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan halkın katılımı toplantısının ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda söz konusu proje için İnceleme Değerlendirme Komisyonu(İDK) toplantısı düzenlenecek. Toplantı 24 Ekim’de gerçekleştirilecek.

Bölge halkının büyük çoğunluğunun ve çevre örgütlerinin karşı çıktığı yeni santral yatırımı kapsamında 3 x 600 MWe (1.800 MWe) olarak planlanan “Afşin C Termik Santrali, Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanı” projesinde, yaklaşık 1.459 milyar ton kömür kaynağı bulunan C sektöründen çıkarılacak kömürün Pülverize Yakma Teknolojisine yakılmasının ardından yıllık ortalama brüt 12.506 GWh, net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor.

Söz konusu projenin gerçekleşmesi ile birlikte inşaat aşamasında 4 bin 500’ü santral ve 852’si de maden sahasında olmak üzere toplam 5 bin 352 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor. Santralin işletmeye alınması durumunda çalışacak personel sayısı ise 2 bin 23 olarak belirtiliyor. Afşin C Termik Santrali projesi kapsamında gerekli personelin (özellikle vasıflı-vasıfsız işçiler) mümkün olduğu kadar yöreden ve yakın yerleşim alanlarından temin edilmesi planlanıyor. Proje kapsamında santralin çalışma süresi 6 bin 948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor. 1.800 MWe‘lik santralde yılda yaklaşık 23 milyon ton kömür yakılması planlanıyor. Santralin başta soğutma işlemleri olmak üzere ihtiyacı olan suyun tamamı Hurman Çayına tesis edilecek olan Tanır Regülatöründen 21 km‘lik su hattı ile temin edilecek.





Santralin, bölgede faaliyeti devam eden A ve B Termik Santralleri’ne nazaran daha çevreci bir yapıya sahip olabilmesi ve baca gazı temizliği için SCR, ESP ve BGD dâhil olmak üzere iyi bilinen teknolojiler kullanılacak.