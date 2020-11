C Santrali, Türkiye’nin sera gazı emisyonunu yüzde 10 arttıracak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) çatısı altında faaliyet gösterecek olan Maden Holding, Afşin C segmentini aktive etmek için fiili olarak çalışıyor. TVF, bu yatırım için 6 firma ile görüşme yapıyor. Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. EÜAŞ’a ait olan 1954 ruhsat numaralı maden işletme ruhsatlı sahada yer alan ve yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

Afşin C Santrali, planlanan kapasiteyle ülke elektriğinin yaklaşık yüzde 3'ünü üretecek. Çevresel etki değerlendirmesine göre, tesis yılda 23 milyon ton linyit yakacak. Sahada ise ortalama enerji değeri 1,145 Kcal / kg olan 949 milyon ton rezerv bulunuyor. Süper kritik bir kazan sisteminin kullanılacağı C Santrali, Türkiye'deki diğer tüm büyük linyit yakıtlı elektrik santrallerinden daha verimli olacak. Bu sayede çevreye daha duyarlı olması amaçlanan santralin en önemli etkilerinden biri de Türkiye’nin sera gazı emisyon oranına olacak. Türkiye'nin toplam yıllık 520 milyon ton olan sera gazı emisyonu, Afşin C Termik Santrali’nin hayata geçmesiyle birlikte 60 milyon ton daha artacak.

İnsan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile bölge halkının ve çevre örgütlerinin yapımına şiddetle karşı çıktığı Afşin C Santrali ile ilgili başlatılan hukuki süreç ise devam ediyor.