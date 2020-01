C Santrali için ikinci kez İDK toplantısı düzenlenecek

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi sınırlarında yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali’nin ÇED dosyası için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda, İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) ikinci kez toplanacak.

4,5 milyar tonluk rezervi ile Türkiye'nin en büyük linyit kömür rezervine sahip olan, A ve B Termik Santralleri olmak üzere 2 termik santral bulunan Afşin- Elbistan bölgesine yapılması planlanan santrallerden biri olan C Termik Santrali’nin ÇED süreci devam ediyor. her biri 600 MWe gücündeki 3 üniteden oluşan 1800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali’nin ÇED süreci ile ilgili olarak bakanlık nezdinde yapılan ilk İDK toplantısında, kurulması planlanan dev enerji tesisinin, mevcut santrallerle de etkileşimi göz önünde bulundurularak oluşturacağı çevre kirliliğinin boyutunun tespit edilmesi için kapsamlı bir araştırma yapılması kararlaştırılmıştı. Ekim 2019’daki toplantıda, ÇED Dosyası görüşülmüştü. Toplantı sonucunda C Termik Santrali’nin, yol açacağı çevre kirliliği konusunun kapsamlı olarak yeniden gözden geçirilmesi kararlaştırılmıştı. C Santrali’nin, bölgede kurulu buluna termik santrallerle birlikte değerlendirilip çevre üzerindeki etkilerinin de araştırılmasını öngören kümülatif ve kapsamlı araştırmanın sonucunun ÇED sürecine yön vereceği belirtilmişti. Aradan geçen 4 aylık sürenin sonucunda ikinci İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının tarihi belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda düzenlenecek toplantının tarihi ise, 14 Şubat olarak açıklandı. Toplantının ardından, ÇED süreci ile ilgili nihai karar verilmiş olacak. ÇED olumlu kararının çıkması ile birlikte de yatırım için fiziki boyutun başlamasının önü açılacak.

Acele kamulaştırma kararı verilmişti

EÜAŞ tarafından yapılması planlanan Afşin C Termik Santrali için alınan acele kamulaştırma kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kararda, “Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde yapımı planlanan Afşin- Elbistan C Termik Santrali ve yan üniteleri ile Hurman Nehri'nin derivasyonu işi kapsamında ekli krokide sınır ve koordinatları belirtilen alanda bulunan taşınmazların Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer almıştı.

Başkan Güven, ÇED dosyasındaki eksiklere dikkat çekmişti

Afşin ilçesine bağlı Altunelma Mahallesi’nde kurulması planlanan C Termik Santrali ile ilgili olarak düzenlenen ilk İDK toplantısına katılan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ÇED dosyasındaki çevre kirliliği boyutunun belirlenmesiyle ilgili olarak görüşlerini, “Afşin’de bulunan termik santrallerin olumsuz sonuçlarını gördüğümüz ve bildiğimiz için ve iyi örneklerini görmediğimiz için gerginiz. Afşin’de A ve B Termik Santrali olmak üzere iki adet santral var. Ne yazık ki bunlar Almanya’da gösterilen örneklerine uygun olarak çalıştırılmadı. Bölgede yaşayan insanlar olarak A ve B termik santrallerinin iyi örneklerini hiçbir zaman görmedik. Yeni yapılacak termik santral belki çok iyi bir örnek olacak fakat biz buna ne yazık ki inanamıyoruz. Eldeki santrallerin iyi örneklerini görmediğimiz için bu konuda endişelerimiz çoğunlukta. ÇED raporuna yine raporun geneline baktığımızda -olması gereken -kurbağanın bile geleceği düşünülmüş fakat burada yaşayan insanların geleceğine yer verilmemiş. Kurbağayı, kuşu düşünüyoruz, insanımızla olumlu veya olumsuz ilgili hiçbir değerlendirme yok.

ÇED raporunda 35 yıldır Afşin’de enerji üretimi yapan termik santralle alakalı 1 tane bilimsel veri oluşturulmamış. Termik santralden kaynaklı hastalıklarla alakalı araştırma yapılmamış, istatistiklere yer verilmemiş. Kuşları, kurbağaları, bitkileri düşünmemiz lazım. Ama şu raporda insanla ilgili bir değerlendirme bulamadık” şeklinde açıklamıştı.