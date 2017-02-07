Bylock kullanan 12 polis adliyeye sevk edildi

Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bylock isimli programı kullandığı tespit edildikten sonra gözaltına alınan 14 emniyet mensubundan 12’si adliyeye sevk edildi.
FETÖ/PDY üyelerinin örgüt içerisinde haberleşme aracı olduğu iddia edilen şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları belirlenen emniyet mensuplarına yönelik olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde Elbistan merkezli olarak 8 ayrı ilde Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 12 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
TEM Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 12’sini gözaltına alırken, firari durumda olan 2 polisin de aranmasına devam edildiği öğrenildi.