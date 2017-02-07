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Bylock kullanan 11 polis tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bylock isimli programı kullandığı tespit edildikten sonra gözaltına alınan 11 emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bylock kullanan 11 polis tutuklandı

Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bylock isimli programı kullandığı tespit edildikten sonra gözaltına alınan 11 emniyet mensubu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY üyelerinin örgüt içerisinde haberleşme aracı olduğu iddia edilen şifreli mesajlaşma programı ‘Bylock’ kullandıkları belirlenen emniyet mensuplarına yönelik olarak Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde Elbistan merkezli olarak 8 ayrı ilde Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.Silahlı örgüt üyesi olmak ve anayasayı ihlal suçlanan 11 polis memuru, mahkemece tutuklandıktan sonra Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

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