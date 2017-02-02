BY LOCK kullanan 14 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı

Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ-PDY) yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, BY LOCK isimli programı kullandığı belirlenen 14 emniyet mensubu hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre’nin talimatı ve koordinesinde, Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerine verilen talimat ile 8 ayrı ilde, 14 ayrı adreste, 14 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Cumhuriyet başsavcılığımızca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturmada BY LOCK isimli programı kullanan emniyet mensuplarına yönelik, Elbistan Terörle Mücadele Büro Amirliğine verilen talimatlar doğrultusunda 8 ayrı ilde, 14 ayrı adreste, 14 kişi hakkında arama, el koyma ve gözaltı talimatları verilmiştir.”