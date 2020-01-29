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By Gold’en Cafe törenle açıldı

Elbistan’da soğuk ve sıcak içeceklerin yanı sıra farklı tatları da müşterilerin beğenisine sunan By Gold’en Cafe törenle hizmete açıldı.

By Gold’en Cafe törenle açıldı
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Ceyhan Mahallesi Devlet Hatun Caddesi’nde hizmet vermeye başlayan By Gold’en Cafe’nin açılış törenine; MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya ve davetliler katıldı.

Yapılan duanın ardından işyerinin açılışı kurdelesini MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Ülkü Ocakları Elbistan İlçe Başkanı Muhammet Kaya kestiler.

Huzurlu ferah bir ortamda birbirinden lezzetli tatları Elbistan halkının beğenisine sunan By Gold’en Cafe yönetimi, yaptıkları açıklamada, “Vatandaşlarımızı mekanımızı görmeye davet ediyoruz. Sıcak ve soğuk içecekler, tatlı ve pasta çeşitleri ile birbirinden leziz tatlarla Elbistan halkının damak zevkine hitap edeceğiz. Bizim için müşteri memnuniyeti çok önemli. Huzurlu ferah bir aile ortamında tatlı ve pasta çeşitleri, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile farklı tatları Elbistan halkının damak tadına hitap edecek. Kafemizde deneyimli personelimiz ve kaliteli hizmet anlayışımız ile Elbistan halkına hizmet vereceğiz” ifadelerine yer verdi.








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