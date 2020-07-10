Buzağı destekleme icmalleri askıya çıkıyor

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, ilçedeki yetiştiricilerin beklediği buzağı desteklemelerine ilişkin olarak yazılı açıklama yaptı.

Günen, 2019 yılı buzağı desteklemesine esas 2.dönem icmal listesinin 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü askıya çıkarılacağını belirtti. İcmal listesinin 27 Temmuz 2020’de askıdan indirileceğini ve itirazların 10 günlük askı süresince yapılması gerektiğini kaydeden Günen, “İtirazı olan yetiştiricilerimizin müracaatlarını askı ilan süresi olan 10 gün içerisinde yapmaları gerekmektedir. İtirazlar, 27 Temmuz 2020 günü mesai bitimine kadar kabul edilecektir. İtiraz olmadığı takdirde icmaldeki veriler doğru olarak kabul edilecektir” ifadelerini kullandı.