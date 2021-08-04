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Büyükyapalak yeni okuluna kavuşuyor

TOKİ tarafından Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’nde inşa edilecek 12 derslikli okulun ihale süreci tamamlanarak yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Büyükyapalak yeni okuluna kavuşuyor
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Elbistan’a bağlı Büyükyapalak Mahallesi’ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini yeni ve modern bir eğitim yuvasına kavuşturmak için 25 Mayıs’ta ihale düzenlemişti. 12 derslikli olarak inşa edilecek okulun tamamlanması için de yüklenici firmaya 450 gün süre tanınmıştı. Söz konusu ihaleyi kazanan firma yetkililerine yer teslimi yapıldı. Firmanın, önümüzdeki günlerde inşaat çalışmalarına başlaması bekleniyor. 12 derslikli okulun inşasında çelik konstrüksiyon sistemi kullanılacak.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, 12 derslikli okul projesinin mimari görsellerini paylaşarak, “Elbistan’ımıza kazandırılan bu eğitim yuvası hayırlı olsun” dedi.

Okulun inşaat çalışmalarına kısa sürede başlanacağını dile getiren Bayazıt, “12 derslikli Büyükyapalak Şehit Mahmut Çiftçi İlk/ortaokulumuzun yer teslimi yapıldı. Desteklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Mahir Ünal’a, tüm eğitim camiasına adına teşekkür ederim. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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