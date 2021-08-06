Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Vaka sayıları 3 kat birden arttı
Vaka sayıları 3 kat birden...
Eyyam-ı bahur gidiyor, sıcaklıklar 6 derece düşecek
Eyyam-ı bahur gidiyor, sıcaklıklar 6...
Elbistan’a tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı
Elbistan’a tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı
‘Bir kapak bir umut’ projesinde mavi kapaklar 2 engelliye umut oldu
‘Bir kapak bir umut’ projesinde...
Pınarbaşı’nda mangal ve semaver yasağı devam edecek
Pınarbaşı’nda mangal ve semaver yasağı...
banner191
banner162

Büyükşehir’den yangın bölgesi için anlamlı destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinesinde bir süredir orman yangınlarının yaşandığı Antalya’ya çok sayıda medikal malzeme ve 1 ton kuru mama sevk ediliyor.

Büyükşehir’den yangın bölgesi için anlamlı destek
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi örnek bir dayanışma adımı daha attı. Yaklaşık bir haftadır geniş orman bölgelerinde yangınların meydana geldiği ve ekosistemin olumsuz etkilendiği Antalya’ya destek olmak amacıyla harekete geçildi. Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası’nın katkılarıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere hayvansal medikal malzeme ve 1 ton mama desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde sevk edilen yardımlar kısa süre içinde afet bölgesine ulaşmış olacak. Bölgedeki hayvanlar için gönderilen medikal malzemeler uzman veteriner hekimler tarafından canlıların iyileştirilmesi için kullanılacak.

Düzenlenen destek çalışmalarına ilişkin Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda, yardım aracımız bölgeye hareket etti. Yangın afet bölgesindeki canlılarımızın tedavisi maksadıyla medikal malzemeler ve mama sevk ettik. Evcil hayvanlar, nadir türler ve daha sayısız canlımızın yaşadığı ormanlarımızda meydana gelen yangınları üzüntüyle takip ediyor, bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Bölgede çalışan herkese kolaylık diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehirden Yangın Bölgesi Için Anlamlı Destek