Büyükşehir’den yangın bölgesi için anlamlı destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi örnek bir dayanışma adımı daha attı. Yaklaşık bir haftadır geniş orman bölgelerinde yangınların meydana geldiği ve ekosistemin olumsuz etkilendiği Antalya’ya destek olmak amacıyla harekete geçildi. Kahramanmaraş Veteriner Hekimler Odası’nın katkılarıyla afet bölgesine ulaştırılmak üzere hayvansal medikal malzeme ve 1 ton mama desteği sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde sevk edilen yardımlar kısa süre içinde afet bölgesine ulaşmış olacak. Bölgedeki hayvanlar için gönderilen medikal malzemeler uzman veteriner hekimler tarafından canlıların iyileştirilmesi için kullanılacak.

Düzenlenen destek çalışmalarına ilişkin Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün talimatları doğrultusunda, yardım aracımız bölgeye hareket etti. Yangın afet bölgesindeki canlılarımızın tedavisi maksadıyla medikal malzemeler ve mama sevk ettik. Evcil hayvanlar, nadir türler ve daha sayısız canlımızın yaşadığı ormanlarımızda meydana gelen yangınları üzüntüyle takip ediyor, bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyoruz. Bölgede çalışan herkese kolaylık diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.