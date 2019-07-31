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Büyükşehir’den ulaşımda büyük kolaylık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde, emassız Kart ile biniş, mobil ödeme NFC biniş ve SMS ile yükleme hizmetini faaliyete geçirdi.

Büyükşehir’den ulaşımda büyük kolaylık
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde, emassız Kart ile biniş, mobil ödeme NFC biniş ve SMS ile yükleme hizmetini faaliyete geçirdi.

Ulaşım hizmetlerinde büyük kolaylık sunacak yeni sistemle ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Artık toplu taşıma araçlarına binildiğinde Mobil ödeme NFC biniş (Cep Telefonu) veya temassız kartınızı bilet okuyucusuna okutarak Tam Ücret (2,50TL) karşılığında seyahat edebileceksiniz. Üstelik temassız kredi kartı ile biniş yapan vatandaşlar kullandıkları miktarı bir sonraki hesap kesim tarihinde ödeyecekler. Ayrıca, Kahramankart’a para yükleme konusunda da hizmetlerini geliştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşa birçok yenilik sunuyor. Kahramankart’lara SMS ile bakiye yükleme imkânı da sağlanıyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan bu yöntem ile dolum derdine de son veriliyor. Vatandaşlar, Kahramankart bilgilerini ve yükleyecekleri tutarı SMS atarak, kart dolumunu kolayca gerçekleştirilebiliyor.

SMS ile Kahramankart’a dolum yapmak isteyen vatandaşlar; Aralarında boşluk bırakarak MARAS, KAHRAMANKART NUMARASI, kartın arkasındaki son 2 haneden önceki 4 RAKAMI ve yüklenecek tutarı (10TL, 15TL, 20TL, 25TL VE 30TL) yazarak 3544’e SMS olarak gönderdiği takdirdeKkahramankartına yazdığı miktar kadar yükleme yapabiliyor.

Artık her cep telefonu aynı zamanda bir kart dolum makinesi görevi görüyor. İnternetten indireceğiniz Kahramankart Mobil uygulamanın özelliklerini kullanarak günün her saatinde istediğiniz herhangi bir karta dolum yapabilirsiniz. Üstelik hizmet bedeli ödemeksizin. Bu uygulama ile vatandaşlarımız artık  7/24 kart dolumu gerçekleştirebilir” denildi.


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Bu mu kolaylık 3 hafta önce

Bende bedava biniş var zannettim..... vatandaşa bu işin ne kolaylığı var ..

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Misafir Avatar
vatandaş 3 hafta önce @Bu mu kolaylık

Bedava evde versinler mi Her şeye muhalefet olmayın daha ne olcak kredi kartın varsa miss gibi kullanıcan kartını mı unuttun çıkar telefonu okut adamlar daha ne yapsın.Bazı insanlar beleşi seviyor ama üç kuruşa 5 köfte yok

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Vatandaş 3 hafta önce

Önce doğru düzgün bir ulaşım hizmeti verilsin. Belediyeye ait resmi plakalı araçlar nerede hizmet veriyor? Çarşı içerisinde neden hep özel halk otobüsleri hizmet veriyor? Ayrıca akşamları neden otobüsler saat başı kalkıyor? Asırlık bu otobüs güzergahları ne zaman güncellenecek? Eminim birgün sayın başkanım bu konuya el atacaktır.

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Vatandaş 3 hafta önce

ALLAH RIZASI ICIN BASKANIM SU OTOBUS SAATLERINI DUZENLEYIN NEDEN AKSAM SON OTOBUS SAAT 23:00 DA.BEN CALISAN BIRISIYIM VE TOPLU TASIMA ILE EVE GIDIP GELIYORUM VE ISTEN GEC CIKIYORUZ LUTFEN EN AZ SAAT GECE 12 YE KADAR OTOBUS OLSUN BASKANIM
SAYGILAR TESEKKURLER

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Hastaneye 10 dan sonra otobüs yok, 3 hafta önce

Özel halk otobüsleri öğlen sıcağında bile klimayı açamıyor sıcaktan içi daralıyor insanın 3 ayda bir zam yapmasını da çok iyi biliyorlar

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Afşinli GAZÎ 3 hafta önce

Sayın başkanım olkotobülerinin afşin elbistan yapmasına ne düşünüyorsunuz

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Vatandaş 3 hafta önce

Otobüs saatleri yetersiz. Site toki hattı 40 dkyı buluyor. Ücret desen üç ayda bi zam. Birilerinin bu olaya eş atması gerekmekte.

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