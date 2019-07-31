Büyükşehir’den ulaşımda büyük kolaylık

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde, emassız Kart ile biniş, mobil ödeme NFC biniş ve SMS ile yükleme hizmetini faaliyete geçirdi.

Ulaşım hizmetlerinde büyük kolaylık sunacak yeni sistemle ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Artık toplu taşıma araçlarına binildiğinde Mobil ödeme NFC biniş (Cep Telefonu) veya temassız kartınızı bilet okuyucusuna okutarak Tam Ücret (2,50TL) karşılığında seyahat edebileceksiniz. Üstelik temassız kredi kartı ile biniş yapan vatandaşlar kullandıkları miktarı bir sonraki hesap kesim tarihinde ödeyecekler. Ayrıca, Kahramankart’a para yükleme konusunda da hizmetlerini geliştiren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi vatandaşa birçok yenilik sunuyor. Kahramankart’lara SMS ile bakiye yükleme imkânı da sağlanıyor. Türkiye’de ilk defa uygulanan bu yöntem ile dolum derdine de son veriliyor. Vatandaşlar, Kahramankart bilgilerini ve yükleyecekleri tutarı SMS atarak, kart dolumunu kolayca gerçekleştirilebiliyor.

SMS ile Kahramankart’a dolum yapmak isteyen vatandaşlar; Aralarında boşluk bırakarak MARAS, KAHRAMANKART NUMARASI, kartın arkasındaki son 2 haneden önceki 4 RAKAMI ve yüklenecek tutarı (10TL, 15TL, 20TL, 25TL VE 30TL) yazarak 3544’e SMS olarak gönderdiği takdirdeKkahramankartına yazdığı miktar kadar yükleme yapabiliyor.

Artık her cep telefonu aynı zamanda bir kart dolum makinesi görevi görüyor. İnternetten indireceğiniz Kahramankart Mobil uygulamanın özelliklerini kullanarak günün her saatinde istediğiniz herhangi bir karta dolum yapabilirsiniz. Üstelik hizmet bedeli ödemeksizin. Bu uygulama ile vatandaşlarımız artık 7/24 kart dolumu gerçekleştirebilir” denildi.