Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Elbistan’ın Toprakhisar-Yoğunsöğüt mahallelerini birbirine bağlayan 2 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamada, virajların genişletildiği, genişletme çalışmaların olduğu bölgelerde de iyileştirme işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Büyükşehir’den Toprakhisar yolunda iyileştirme
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elbistan’a bağlı Toprakhisar Mahallesi’nin yolunda genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başladı.
04 Ekim 2019 Cuma 16:46
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