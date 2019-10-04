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Büyükşehir’den Toprakhisar yolunda iyileştirme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Elbistan’a bağlı Toprakhisar Mahallesi’nin yolunda genişletme ve iyileştirme çalışmalarına başladı.

Büyükşehir’den Toprakhisar yolunda iyileştirme
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 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Elbistan’ın Toprakhisar-Yoğunsöğüt mahallelerini birbirine bağlayan 2 kilometre uzunluğundaki arterde genişletme çalışmalarına başladı. Yapılan açıklamada, virajların genişletildiği, genişletme çalışmaların olduğu bölgelerde de iyileştirme işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.




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