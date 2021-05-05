Büyükşehir’den kırsal mahallelerde yol çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan’a bağlı Geçit, Söğütlü, Beştepe ve Uzunpınar Mahalle yollarında yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler Geçit mahallesinde toplamda 1,3 kilometrelik arterde başlatmış olduğu kilit parke uygulamasında 900 metrelik kısmı tamamladı. Ayrıca ekipler Söğütlü’de vatandaşların mahalle mezarlığına ve tarım alanlarına ulaşımını sağlayacak toplamda 3 bin 500 metrekare kilit parke çalışmasını bitirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yine Beştepe Mahallesi Şerefli Obası’nda toplamda 2,5 kilometrelik hat üzerinde zemin iyileştirme ve malzemeli bakım çalışması gerçekleştirecek.

Uzunpınar Mahallesinde ise filler serme sıkıştırma uygulamasının ardından asfaltlama işlemleri başlayacak.