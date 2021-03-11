Büyükşehir’den Kahramankart işlemleri açıklaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından halk sağlığının korunması adına bir süre önce başlatılan “HES Kodu” ve Kahramankart eşleştirme uygulamasıyla ilgili duyuru yapıldı. Yapılan duyuruda, kartlara HES Kodlarının çevrimiçi ortamda eşleştirilmesi gerektiği vurgulandı. İşlemlerin çevrimiçi yapılmasıyla, Kahramankart işlem ofislerinde oluşabilecek yoğunluk sebebiyle bulaş riskinin azaltılması hedefleniyor. Eşleştirme yapmak isteyen vatandaşların sıra beklemeden www.kahramankart.com.tr veya www.kahramanmaras.bel.tr adreslerinden işlem gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Yapılan duyuruda öğrenci kartı vize işlemleri için ise, örgün öğretim öğrencilerinden belge talep edilmeksizin Elbistan’da Şehit Er Rahmi Koldan Meydanı ile Candargazi İşhanı önünde yer alan kioskların işlemler için kullanılabileceği ifade edildi.