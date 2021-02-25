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Büyükşehir’den ısıtma sistemlerine sıkı denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, konut ve işyerlerinde bulunan ısıtma sistemlerini denetliyor.

Büyükşehir’den ısıtma sistemlerine sıkı denetim
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, konut ve işyerlerinde bulunan ısıtma sistemlerinin denetimlerini gerçekleştiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından yapılan denetimlerde, sistemlere bağlı kazan, baca ve filtrelerin uygunluğu, dönemsel bakımları ve kalorifer yakıcılarının ateşleyici belgesi başta olmak üzere bir dizi inceleme gerçekleştiriliyor. Ekiplerin, Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nce gerçekleştirdiği denetimlerde, uygun olmayan ısı sistemleri tespit edilerek işlem uygulanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Isınma sezonu boyunca yakıt sistemlerimizin doğru ve kurallara uygun kullanılması hava kalitemizi de aynı oranda etkiliyor. Vatandaşlarımızın ısınma sistemlerinde özellikle hava kirliliği oluşturacak kömür torbaları, plastik, tekstil türevleri benzeri materyalleri kullanmaması, temiz ve sağlıklı havanın muhafaza edilmesi adına önem taşıyor” ifadeleri kullanıldı.



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Büyükşehir’den ısıtma Sistemlerine Sıkı Denetim