Büyükşehir’den imar planı açıklaması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi meclisinin Elbistan’a bağlı Karaelbistan Mahallesi ve Çiçek Mahallesi ilgili yeni “Nazım İmar Planı” kararı duyuruldu. Yapılan duyuruda; “İlimiz Elbistan İlçesi, Karaelbistan Mahallesinde 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planı ile Çiçek Mahallesinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı tamamlanarak, Büyükşehir Belediyesince söz konusu planlar 21/10/2020 tarihinde onanarak yürürlüğe girmiş ve planlar 01.12.2020 – 30.12.2020 tarihlerinde askıya çıkarılarak ilan edilmiştir. Askıya çıkarılan imar planlarına yapılan itirazlar İmar ve Bayındırlık Komisyonunda görüşülerek hakkında karar alınmış ve Büyükşehir Belediye Meclisinin 31/03/2021 tarihli toplantısında 2021/3-6 sayılı meclis kararı ile karara bağlanmıştır. Kabul edilen itirazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği paftaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi internet sitesi, www.kahramanmaras.bel.tr ve Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı (1.kat) ilan panosunda 18/05/2021-16/06/2021 tarihleri arasında askıya çıkarılarak ilan edilmektedir. Ayrıca bilgi amaçlı olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığında da (Elbistan Ek Hizmet Binası) itirazlara ilişkin planlar ilan edilmektedir” ifadeleri yer aldı.