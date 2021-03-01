Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine 14 ton patates

Patateste üretimin bir önceki yıla göre göre artmasına rağmen pandemi sürecinde yaşanan talep düşüklüğü stok miktarının yükselmesine neden oldu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiye destek olma adına hem de sosyal belediyecilik kapsamında Nevşehir’deki üreticilerden 100 ton patates temin etti. Kahramanmaraş’a getirilen patatesler, nüfusa oranla ilçelere gönderildi. Elbistan’a ayrılan 14 ton patates, Elbistan Belediyesi Can Kulağı ekiplerince, mahalle mahalle dolaşılarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Afşin’e 10, Nurhak ve Ekinözü’ne de 4’er ton patates dağıtımı yaptığı belirtildi.













