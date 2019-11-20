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Büyükşehir’den gürültü eylem planı anketi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca “Kahramanmaraş İli Hassas Alanlarında Gürültü Azaltımı Alternatif Senaryolarının Geliştirilmesi” projesi kapsamında hazırlanan gürültü eylem planı çalışmaları için anket başlatıldı.

Büyükşehir’den gürültü eylem planı anketi

Kent sakinlerinin görüş ve düşüncelerini ortaya koymak amacını taşıyan proje kapsamında; gürültü kaynakları için alternatif azaltım senaryoları geliştirilecek. Geliştirilen azaltım senaryoları ile iyileştirme öngörülerinin de yer aldığı Gürültü Eylem Planı raporu hazırlanacak. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinden katılabilecek anketle ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kahramanmaraş İli stratejik gürültü haritaları tamamlanmış ve gürültü eylem planlarının hazırlanması aşamasına gelinmiştir. İlimizde kaynak bazlı yapılan değerlendirmelerde baskın kaynağın karayolu gürültüsü olduğu belirlenmiştir. Kaynaklardan açığa çıkan gürültünün azaltılarak etkilenmenin en aza indirilmesi için geliştirilen alternatif senaryoları kapsayan bir rapor hazırlanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Kahramanmaraş İli Gürültü Eylem Planı Anketi” oluşturulmuş olup internet sitesinden kent sakinlerinin bu çalışmaya katılımı ve halkın bilinçlendirilmesi amaçlanmıştır. Anket çalışması ile elde edilecek kamuoyu yoklaması sonuçları eylem planı çalışmalarımıza dahil edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacaktır.”

2 bölümden oluşan anketin ilk bölümde kişisel bilgilerin elde edilmesine yönelik sorular; diğer bölümde ise proje çalışmaları kapsamında teknik ekipler tarafından geliştirilen gürültü azaltım senaryoları ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi belirlemeye yönelik sorular yer alıyor.



Yerel Manşetler
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