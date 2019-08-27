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Büyükşehir’den Gündere yoluna sathi kaplama

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı Gündere Mahallesinde sathi kaplama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir’den Gündere yoluna sathi kaplama
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Elbistan’da kırsal mahallelerin birbirleri ve ilçeyle bağlantısını sağlayan yollardaki yapım ve onarım çalışmalarını başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündere Mahallesinde sathi kaplama işlemlerini sürdürüyor. 7 metre eninde 5 bin 200 metre uzunluğundaki yolda başlayan sathi kaplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol daha konforlu bir ulaşıma imkan sunacak.

Mahallelerine yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade eden Gündere Mahallesi Muhtarı Ali Köse, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti. 





Yerel Manşetler
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Yolcular yolun da sofi 3 saat önce

Elbistan merkezi pınarbasına giden dahası elbistanın bütün yolları tarla yazık yapmazsanız arabalara ödenen paralar babanızdan cıkmıuor

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