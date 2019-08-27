Büyükşehir’den Gündere yoluna sathi kaplama

Elbistan’da kırsal mahallelerin birbirleri ve ilçeyle bağlantısını sağlayan yollardaki yapım ve onarım çalışmalarını başlatan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gündere Mahallesinde sathi kaplama işlemlerini sürdürüyor. 7 metre eninde 5 bin 200 metre uzunluğundaki yolda başlayan sathi kaplama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol daha konforlu bir ulaşıma imkan sunacak.

Mahallelerine yapılan hizmetten oldukça memnun olduklarını ifade eden Gündere Mahallesi Muhtarı Ali Köse, yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.