Büyükşehir’den gazetecilere jest

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Elbistan’da görev yapan basın mensuplarına yemek daveti verdi.

Kale Restoranda düzenlenen davete katılan tüm gazetecilere teşekkür eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, gazetecilerin, yöneticilerle halk arasında bir köprü vazifesi görerek, önemli bir görevi ifa ettiklerini söyledi.

Türk, şunları söyledi:





“Davetimizi kırmayıp buraya kadar gelen herkese teşekkür ediyorum. Buradaki amacımız; Elbistan’da görev yapan gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelmek, onları senenin bir günü de olsa ağırlamak istedik. Kışın soğuğunda, yazın sıcağında, yorulmadan, dinlenmeden, birçok sıkıntıları göze alarak mücadele eden gazeteci arkadaşlarımız, halkın bilgilenmesinde, bilinçlenmesinde çok büyük rol oynuyorlar. Yöneticilerle halk arasında köprü vazifesi gören siz değerli dostlarımızın, arkadaşlarımızın, gazeteci mensuplarımızın gününü kutluyorum. Biz bir gün de olsa, sizleri hatırlatmak amacıyla da olsa bir araya gelmeyi düşündük. Toplumda çok büyük bir görev yapıyorsunuz. Toplumun birçok sıkıntılarını, özellikle ilçemizde yapılması gereken işleri, ilçemizin gelişmesi, insanlarımızın bu anlamda gözü-kulağı olması bakımında çok değerli bir görev yapıyorsunuz.”

Gazetecileri temsilen bir konuşma yapan Elbistanın Sesi Gazetesi çalışanlarından Meltem Göçer ise, gazeteciler olarak mesaisi olmayan zor bir iş yaptıklarını ifade etti.

Göçer, şu ifadelere yer verdi:

“Biz gazete çalışanları olarak mesaisi olmayan bir iş yapıyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz. Özellikle kışın biraz daha zor oluyor. Böyle bir günde de hatırlanmak, biraz olsun şımartılmak açıkçası hoşumuza gidiyor. Haber yaparken olabildiğince objektif olmaya çalışıyoruz. Tek istediğimiz bunun biraz bilinmesi. Özenli çalıştığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımla beraber yıllarca bu işi devam ettirmeye kararlıyız. Bu organizasyonu yapan herkese teşekkür ediyorum.”

Davet sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, katılan gazetecilere günün anısına hediye takdim etti.



