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Büyükşehir’den fırınlarda denetim

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtası ekmek üretim ve satışı yapan fırınlarda denetimlere aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir’den fırınlarda denetim
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Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada: “Sokağa çıkma yasağı kapsamında il genelinde denetimlerimiz devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz sokağa çıkma yasağı sürecinde halkın tek alışveriş yaptığı fırınlarda genel hijyen, maske-eldiven kullanımı, sosyal mesafe, para ve ürün veren kişilerin farklı olması konularında ve ekmek haricinde başka ürünlerin satılmaması ile ilgili kontrol ve denetimlerine devam ediyor. Yapılan denetimlerde ekmek arzında problem olmadığı gözlenirken, merkezde ve ilçeler genelinde yasaya uyulduğu görülüyor” denilerek bilgi verildi.


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Büyükşehir’den Fırınlarda Denetim
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