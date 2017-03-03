Büyükşehir’den engellilere psikolojik destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından, engelli vatandaşlara ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti veriliyor.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Engelliler Şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam, “Engelli bireylerin toplumsal hayata katılımları geçmişe oranla günümüzde artmış olmasına rağmen, engelli çocuğa sahip ailelerin çocuklarını kabullenme, sosyal beceri kazandırma ve toplumsal hayata kazandırma katılımlarını kazandırma noktasında psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. Ekonomik ve sosyal destek tek başına yeterli değildir. Manevi anlamda da yanlarında olup gerekli desteği sağlamak engelli birey ve aileleri için çok büyük önem arz etmektedir.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı gereği görme, işitme, ortopedik, zihinsel, otizm tanılı, süreğen vb. tüm engelli vatandaşları ve ailelerini evlerinde ziyaret ederek, onları dinleyerek problemlerine yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Engelliler Şube Müdürlüğü personeli, Psikolojik Danışman ve Aile Danışmanı personelleri ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin hizmet verdiği sınırlar içerisinde merkez ve ilçelerde engelli vatandaşlar ve ailelerinin yaşadıkları sorunları yerinde çözüme kavuşturmak için çalışıyorlar.

Aileler telefonla veya bizzat Engelliler Şube Müdürlüğü Psikolojik Danışmanlık Servisi ile irtibat kurarak randevu almakta ve talepleri doğrultusunda evlerinde ziyaret edilerek ya da Engelliler Şube Müdürlüğü’nde görüşülerek problemlerine çözüm üretiliyor.

Engelliler Şube Müdürlüğünde görev yapan Psikolojik Danışmanlık Servisi çalışanları her hafta ilçelere giderek burada yaşayan engelli vatandaşları ve ailelerini dinleyerek, çözüm odaklı psikolojik destek ve doğru yönlendirme ile en iyi hizmeti vermeyi ve onların yanında olmayı amaçlıyorlar.

Kahramanmaraş’ta ikamet eden Y.D (35) isim engelli vatandaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkürlerini ileterek, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Bulunduğum durumla ilgili kendime özgüvenim yoktu, ne dışarı çıkabiliyordum ne de insanlarla sohbet edebiliyordum. Sizin sağladığınız medikal cihaz yardımı ve sunmuş olduğunuz psikolojik danışmanlık hizmeti ile kendimi artık yalnız hissetmiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç’a ve Engelliler Şube Müdürlüğüne ve Danışmanlık Servisi çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.”



