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Büyükşehir’den Elbistan’da gıda yardımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlattığı gıda yardımı dağıtımını Elbistan’da devam ediyor.

Büyükşehir’den Elbistan’da gıda yardımı
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 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs önlemlerinden etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda paketi dağıtımını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Elbistan’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketleri dağıtılıyor. Kaymakamlıklar ve mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, gıda paketleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından adreslerine götürülüyor.





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