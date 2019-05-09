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Büyükşehir’den Elbistan’a Muhtarlar Akademisi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Elbistan Muhtarlar Derneği işbirliği ile Muhtarlar Akademisi tanıtım toplantısı yapıldı.

Büyükşehir’den Elbistan’a Muhtarlar Akademisi

Elbistan’da Misak-ı Milli Salonu’nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Jandarma komutanı Sinan Sert, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Büyükşehir Belediyesi Elbistan İlçe Müdürü Ali Mazhar Türk ve Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Muzaffer Türk ile çok sayıda sivil toplum kuruluş temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan proje kapsamında Elbistanlı muhtarlara yönelik hizmet verecek olan Elbistan Muhtarlar Akademisi Projesi’nde eğitimler Eylül ayına kadar devam edecek. Proje kapsamında Elbistan Muhtarlar Akademisi’nde muhtarlara yönelik eğitimler verilecek. Özellikle 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli seçimler sonucu yeni seçilen muhtarların çoğunlukta olduğu eğitimlerde ilgili kanun ve mevzuatlar üzerinde durularak muhtarlar bilgilendirilecek.

Elbistan Muhtar Akademisi’nde eğitimlere devam eden muhtarlara katılım sertifikas verilerek Çanakkale Gezisi ile eğitim sonlandırılacak.



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