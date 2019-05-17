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Büyükşehir’den Elbistan Belediyesi’ne yetki devri

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesinde bulunan bazı birimlerin görev ve yetkileri, Elbistan Belediyesi’ne devredildi.

Büyükşehir’den Elbistan Belediyesi’ne yetki devri

Söz konusu devir sonrasında Elbistan’da 15 caddenin bakım ve onarımıyla ilgili iş ve işlemler Elbistan Belediyesi’ne devredilirken; Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğu kalan 15 caddede devam edecek. Ayrıca temizlik işleri, hal, mezbaha ve hayvan barınakları gibi birimler de Elbistan Belediyesi uhdesine geçti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs ayı meclis toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplandı. Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı. Gündemin birinci maddesinde arsaların rayiç bedele göre gruplandırılarak otopark bedellerinin belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde parselinde otopark düzenlenmeyen taşınmazların otopark bedellerinin belirlenmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde Elbistan Belediyesine yetki devredilmesi ve ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi konusunda bazı cadde ve sokakların devredilmesi ve çalışma esasları oybirliği ile kabul edildi. Buna göre, daha önce Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan temizlik işleri, hal, mezbaha, yolların bakım onarımı ve hayvan barınakları Elbistan Belediyesi’ne devredildi. Elbistan’da, Dulkadiroğlu, Sanayi, Ergenekon, Köprübaşı, Valide Emine Sultan, Darende, İstiklal, Çaldıran, Göktürk, Kümbet, Güvenlik, Pınarbaşı, Hamza Akbaş, Saraybosna ve Hoca Ahmet Yesevi Caddeleri’nin bakım ve onarımı Elbistan Belediyesi’ne devredildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise, Recep Tayyip Erdoğan, Hulusi Efendi, Binali Yıldırım ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ile Gürbüz Turak, Söğütlü, Çilingir, Hacı Esat, Eldelek, Malatya, Tepebaşı, Devlet Bahçeli, Kışla, Gariplik ve Veysel Karani Caddeleri’nden sorumlu olacak.

Kadro ihdas ve iptal konusunda bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mevcut yapıdan farklı olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı kurulduğunu söyledi.

Başkan Güngör, “Mevcut yapımız içerisinde bazı daire başkanlıklarımızı kapatarak diğer ilgili daire başkanlıklarımızla birleştirdik. Şu an itibari ile 16 daire başkanlığımız oldu. Mevcut yapımızdan farklı olarak Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığımızı kurduk. Kuzey ilçelerimize hizmeti hem buradan hem oradan yürüteceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, belediye meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

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Muhammet 4 gün önce

Yetki kimde olursa olsun, yollar bozuk ,pis bakımsız bir rüzgar ciktimi havada uçuşan poşetler kağıtlar her tülü pislik.Elbistan'a yapabileceğiniz en iyi hizmet halkı bilinçlendirerek çevrenin temizliğini sağlamak ticaret,üst yapı vs gibi alanlarda şehir görünümünde ama pislik bakimsizlik ilgisizlik olarak adeta bir köy.Lütfen çevre temizliği lütfen

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Aloo 4 gün önce

Şu yolları ne zaman yapacaksınız ey büyükbaşlar

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hakan 4 gün önce

pavyonlar kapatılsın

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Kazım 4 gün önce

Sorumsuzluk devri yani. Zaten icraat yok zaten yok.

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arif 4 gün önce

dulkadir oglu caddesinin temizligi elbistanami gecti dulkadir oglu esnafi olarak buyuksehirin elamani hakandan cok mennunuz

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Madur 4 gün önce

Bugün aracımın alt düzeninden ne rot kalmış ne düzen 2100 tl masraf cıktı şimdi bunu bana ödemek zorunda bırakan elbistan belediyesinin ve bu yolları yapmayan kim varsa hepsinin Allah belasını versin hırsızlar adiler şereften nasibini alamamışlar

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Özgür 4 gün önce

Öğretmenevi yazlık bahçeyi istiyoruz

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Adalet 4 gün önce

Şu encümenlerin her kararı kabul etmesi çok yanlış.bir kere de itiraz edelim,yani başkanın her dediği doğru mu?

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