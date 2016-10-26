Büyükşehir’den Ekinözülülere aşure ikramı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı nedeniyle Ekinözü ilçesinde binlerce kişiye aşure ikramı edildi.

Ekinözü Merkez Cami’inde öğle namazı çıkışında, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan aşureler, Ekinözü Kaymakamı Cüneyt Caner, Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun, Büyükşehir Belediyesi Elbistan Ek hizmet Binası Koordinatör Daire Başkanı Ali Mazhar Türk, AK Parti Ekinözü İlçe Başkanı Bünyamin Şakalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşların katıldığı programla ikram edildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Aşure dağıtımı ile ilgili olarak değerlendirme yapan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü İbrahim Altun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin aşure etkinliklerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirildiğini söyledi.