Büyükşehir’den Ekinözü ve Nurhak’a gıda paketi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde sosyal destek çalışmalarını iki katına çıkardı. “Biz bize yeteriz” anlayışı içinde 7/24 esasına göre çalışan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Nurhak ilçesinde gerçekleştirdikleri periyodik gıda yardımı çalışmalarını tamamladılar. Ekinözü ilçesindeki yardımlar ise sürüyor. Hazırlanan gıda paketleri köşe bucak, yakın uzak demeden ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek evlerine bırakılıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Ekinözü ilçesinde başlattığı gıda desteğine hız kesmeden devam ediyor.

İlçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarıyla işbirliği içinde belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, süreç boyunca destek olunacağını belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kahramanmaraşlıların “evinde kal” çağrısıyla birlikte getirilen diğer tedbir kurallarına da titizlikle uyduklarını, sürecin devam ettiğini, hassasiyetin de süreçle birlikte devam ettirilmesi gerektiğini vurguladılar.



