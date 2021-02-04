Büyükşehir’den eğitime 1000 tablet desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile öğrencilere hediye edilecek tabletlerin protokolünü imzaladı. İlk etapta öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından bin tabletin hediye edildiğini belirten Başkan Güngör, dağıtımın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacağını belirtti.

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile tablet dağıtımı konusunda bir protokol imzaladık. İlk etapta bin tablet veriyoruz. Bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz.Bir süredir pandemi kısıtlılığı ile hayatımızı devam ettiriyoruz. Bu yeni normalin kendine özgü kuralları var. Çocuklarımız evlerde derslerini uzaktan eğitim olarak devam ettiriyor. Ülkemiz bu pandemi sürecinde dünyada gerçekten örnek bir duruş sergiledi. Sağlık alanında, eğitim alanında alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu, sosyal şemsiyemizin ne kadar geniş olduğunu gösterdi. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve kamu kurumlarında görev alan herkese teşekkür ediyoruz. En az etki ile süreci atlatmaya çalışıyoruz. Şu anki veriler çok olumlu. Öyle ümit ediyoruz ki önümüzdeki süreçte inşallah çocuklarımız okullarında öğretmenleri ile buluşur” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise yaptığı konuşmada, “Biz milli eğitim olarak her türlü hazırlığımızı yaptık ama çocuklarımızın imkanları olmayınca uzaktan eğitim konusunda erişim sağlayamıyorlardı. Bu durumda en iyi uzaktan eğitime ulaşım aracı tabletti. Bakanlığımız bu konuda ilimize 13 bin adet tablet verecek. Bu hafta teslimat tamamlanmış olur. Gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerekse hayırsever vatandaşlarımız tablet bağışında bulundular. Bugün de burada en büyük bağışı Büyükşehir Belediyemizden bin adet olarak alıyoruz. Şu ana kadar aldığımız tabletler 2 bin 500’ü geçti. Hayırsever işadamlarımızı ve hemşerilerimizi tablet bağışına davet ediyoruz” dedi.

Açıklamaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, bin tabletin teslimi için hazırlanan protokolü imzaladılar.