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Büyükşehir’den dört yarışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını kapsamında ‘evde hayat var’ temalı 4 ayrı yarışma düzenliyor.

Büyükşehir’den dört yarışma
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesinden yapılan duyuruda: “İçinde yaşadığımız bu zorlu süreçte evlerimizde çocuklarımızla hep bir arada, hoşça vakit geçirerek ‘evdekal’maya yardımcı olması düşüncesiyle yarışmalar düzenlenmiştir. Yarışmaların ana teması  “EvdeHayatVar” olarak belirlenmiştir. Yarışmalar, 03-15 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş olup, sonuçlar 20 Nisan 2020’de ilan edilecektir. Yarışmalar; ilkokul, ortaokul, liseler ve yetişkinler arasında olup, katılmak isteyenler; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilirler” denildi.

 


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Büyükşehir’den Dört Yarışma
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