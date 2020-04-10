Büyükşehir’den dört yarışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi web sitesinden yapılan duyuruda: “İçinde yaşadığımız bu zorlu süreçte evlerimizde çocuklarımızla hep bir arada, hoşça vakit geçirerek ‘evdekal’maya yardımcı olması düşüncesiyle yarışmalar düzenlenmiştir. Yarışmaların ana teması “EvdeHayatVar” olarak belirlenmiştir. Yarışmalar, 03-15 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmiş olup, sonuçlar 20 Nisan 2020’de ilan edilecektir. Yarışmalar; ilkokul, ortaokul, liseler ve yetişkinler arasında olup, katılmak isteyenler; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden gerekli bilgi ve belgelere ulaşabilirler” denildi.