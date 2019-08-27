Büyükşehir’den Çin’le kardeş şehir açıklaması

Ön mutabakat zabtının, Çin’deki yatırım ve ticari faaliyetler dikkate alınarak imzalandığı belirtilen açıklamada, “Türkiye’den 40 belediyemizin Çin Halk Cumhuriyeti’nin farklı şehirleriyle kardeş şehir ilişkisi bulunmaktadır. Ayrıca Ülkemiz, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından başlatılan 65 ülkeden yaklaşık 3 milyar nüfusu ilgilendiren ve önemli yatırım potansiyeline sahip “Kuşak ve Yol” girişimini (Tarihi İpek Yolu Projesini) desteklemektedir.

Ülkemizin dış politika öncelikleri, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler, “Yol ve Kuşak” girişimi, şehrimizdeki sanayici ve iş adamalarımızın Çin’deki yatırımları ve ticari faaliyetleri dikkate alınarak; Kahramanmaraş ile Yiwu şehri arasında sadece bir ön mutabakat zaptı imzalanmıştır. Kardeş şehir ilişkisi ancak meclis kararı ve Bakanlık izni ile gerçekleşecek bir süreçtir.

Karşılıklılık ilkesi gözetilerek oluşturulan ve geliştirilmeye çalışılan şehir işbirliklerinin; ülkelerin politikalarının bütünüyle desteklendiği anlamına gelmeyeceği gibi farklı yönlere çekilerek siyasi veya politik mülahazalara da konu edilmesi doğru değildir” denildi.