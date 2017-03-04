Büyükşehir’den çiftçilere 160 bin fidan

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretime destek çalışmaları kapsamında çiftçilere 160 bin fidan dağıttı.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi önünde gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde ilk olarak söz alan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Pişkin, müdürlüğün faaliyetlerine ilişkin bilgiler aktardı.

Daha sonra kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Türkiye’nin zorlu ve önemli bir süreçten geçtiğine işaret ederek, “Ülkemiz şu anda önemli bir süreçten geçmektedir. 16 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ülkemiz belli bir noktaya gelmiştir. Tarihte birçok medeniyetler inşa etmiş bir milletiz, biz ve dünyanın bizim medeniyetimize ihtiyacı var. Sayın Cumhurbaşkanımız bir milli seferberlik ilan etmişti. Tarımsal alanda üretim yaparak, dünyada hak ettiğimiz yeri almamız için. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu çağrıya kulak vererek, çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz. Tarımsal üretime destek amacıyla ilimizde bol miktarda olan gidyayı çiftçimize gübre olarak da tahsis ediyoruz. Bunun haricinde gerek fidan dağıtımı ile gerekse sulama kanal ve göletleri ile çiftçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.

Bunun yanı sıra çiftçilerimizin ürettiği ürünleri rahatlıkla pazarlara ulaştırmaları adına yol yapım çalışmalarımız da aralıksız olarak devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana bin 700 kilometre yol yapım çalışmalarımızı tamamladık ve önümüzdeki hedefimiz ise 1000 kilometrelik ağımızı tamamlamak” dedi.

Erkoç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz fidan dağıtımını tek başımıza yapmıyoruz. Çiftçilerimizin de destekleriniz alarak gerçekleştiriyoruz. Yüzde 60 hibeli verdiğimiz fidanlarımız tarımsal üretime destek olmak adına devam edecektir. Ayrıca konunun uzmanları arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerimizde ceviz fidanı dağıtımını 1 milyon adet fidana çıkararak, Türkiye’nin bütün ceviz ihtiyacı karşılamak ve ceviz ithalatını sıfır noktasına indirmek istiyoruz.”

Başkan Erkoç, 16 Nisan’da yapılacak referandumda evet denilmesi halinde Türkiye’nin daha güzel yerlere geleceğini ve lider ülke olacağına işaret ederek, “Ülkemizin kalkınması, gelişmesi ve lider ülke haline gelmesi için, yönetim ve istikrar çok önemli. Geçmiş dönemlere baktığımızda sürekli koalisyonlar olmuş, sistem içinden çıkılamaz bir hale gelmiş. Cumhurbaşkanlığı Sistemi şu an için ülkemizin en acil ihtiyaç duyduğu bir gereksinimdir. Bu sistem geldiği zaman Pazar günü seçim olsa Pazartesi belirsizlik olmayacak, istikrar devam edecek. Ama öncesinde öyle değildi. Pazar günü seçim yapılırdı, Pazartesi istikrarsızlık devam ederdi” diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, tarımsal üretimin desteklenmesi konusunda çalışmaların tüm hızla devam ettiğine işaret ederek, bir taraftan çiftçi destekleri, bir taraftan sulama göletleri gibi hizmetlerin sunulduğuna işaret ederek, “Tarımsal üretimde hükümetimizin desteği devam ettiği gibi bu üretimin çeşitlenmesine de yönelmiş bulunmaktayız. Artık ormanlarımızda sadece çam ve sedir ağaçları olmayacak, aynı zamanda meyve ağaçları da yer alacak. Özellikle ilimizi yakından ilgilendiren Çam Fıstığı dediğimiz Çedene üretiminin yaygınlaşması için çeşitli bölgelerimizde bu çalışmalarımız başladı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya tarafından çiftçilere fidanları dağıtıldı.

122 bin zeytin, 29 bin ceviz ve 9 bin elma fidanı bin 260 çiftçiye dağıtıldı. Dağıtılan bu fidanlarla 6 bin 730 dönüm meyve bahçesi kurulabiliyor.



