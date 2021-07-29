Büyükşehir’den bir mahalleye yeni yayla yolu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Elbistan ilçesinin Malatya’yla sınır mahallelerinde bir dizi çalışma gerçekleştiriliyor. Toprakhisar’dan başlayarak Yoğunsöğüt Mahallesi’ne değin uzanan 10 kilometrelik grup yolu baştan uca yenileniyor. Bölgeden şehirlerarası ulaşım için alternatif güzergah olarak da kullanılan hatta genişletme çalışmaları devam ederken, asfaltı da kısa süre içinde başlayacak. İlçede, çalışma gerçekleştirilen bir diğer adres ise Hasanalili Mahallesi oldu. Hayvancılık sektörünün yoğunlaştığı mahallede, yeni bir yayla yolu inşa ediliyor. Toplamda 6 kilometre uzunluğa sahip olacak yeni yol, vatandaşların yayla istikametine ulaşımını kolaylaştıracak.

Hasanalili Mahallesi Muhtarı Ahmet Çoban çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallemiz az kişinin yaşadığı, küçük ölçekli bir yer. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’mize buradaki yol ihtiyacına yönelik başvuruda bulunmuştuk. Talebimizi hızla karşıladılar. Şehrin en uç noktasına bile hamdolsun hizmet geliyor. Allah emeği geçenlerden razı olsun” ifadelerini kullandı.