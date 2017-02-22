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Büyükşehir’den, Aile Danışmanlık Hizmeti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, her hafta Cuma günleri bayanlara, uzman psikologlar tarafından Aile Danışmanlık Hizmeti sunulduğunu söyledi.

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Büyükşehir’den, Aile Danışmanlık Hizmeti

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Koordinatörü Ali Mazhar Türk, her hafta Cuma günleri bayanlara, uzman psikologlar tarafından Aile Danışmanlık Hizmeti sunulduğunu söyledi.

            Türk, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü tarafından Elbistan’da sunulan hizmetten yararlanmak isteyen bayanların, her hafta Cuma günleri saat 09.00 ile 17.00 arasında uzman psikologlardan Aile Danışmanlık Hizmeti alabileceklerini söyledi.

            Elbistan Müftülüğü yanında bulunan Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasında sunulan hizmetten yararlanmak isteyen bayanların, Ek Hizmet Binasına gelmeleri veya telefonla aramaları yeterli olacak. 

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