Büyükşehir’den 6. deneme sınavı

Deneme sınavı öncesinde TOBB Fen Lisesi’nde gerçekleştirilen toplantıda bir açıklama yapan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Doğan, Başarıyı Okulla Yakala Projesi kapsamında gerçekleştirilen deneme sınavlarının altıncısının yapıldığını söyledi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Doğan: “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile 2015 yılından beri ortaklaşa yürütülen Başarıyı Okulla Yakala projesinin bu sene 5. Dönemini uygulamaktayız. Bu projenin dört temel çalışma alanı bulunmaktadır. Bunlardan kariyer Günleri ve Öğretmen öğrenci ve velilere yönelik kurs/seminer/konferanslar yıl boyunca farklı zamanlarda devam etmektedir.

Bunlardan biri olan Çanakkale ziyaretlerine gidecek öğrencileri belirlediğimiz ve öğrencilerimizin gerçek sınavlara eşdeğer olarak hazırlanan Deneme Sınavının birinci oturumu 11 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava 11 ilçemizdeki 158 ortaöğretim kurumunda 863 derslikte 2 bin 200 idareci ve öğretmenin gözetiminde 17 bin 254 öğrencimiz katılmıştı. Bugün gerçekleştirilen ikinci oturum sonunda toplam 34 bin 508 öğrencimiz gerçek sınavlara eşdeğer deneme sınavlarına katılmış oldular. 2018-2019 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla 5 yılda toplam 191 bin 742 öğrencimiz sınav provası niteliğindeki deneme sınavlarına katılmış olacaktır. Sınavın sonunda her okuldan birinci olan öğrenciler Çanakkale ziyaretlerine götürülecektir. Bu vesile ile başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör : “Beş yıldan bu yana uygulanan bu proje kapsamında 190 binden fazla öğrencimizin katılım sağlamasından dolayı mutluluk duydum. Tabi ki hiçbir şey gerçek sınavın yerini tutmaz. Ama her şey bir deneme ile başlar. Lise son sınıftaki öğrencilerimizin önlerinde bir üniversite sınavı var. Onların hayatında önemli bir dönüm noktası. Bu deneme sınavları ile onların sınav heyecanlarını alarak sınava hazırlamak açısından önemli buluyorum. Şu ana kadar da katkı sağlayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum gerek Milli Eğitim tarafında gerekse Büyükşehir Belediyesi tarafında. Tabi ki başarının ödüllendirilmesi lazım. Bu sınavlarda başarılı olan öğrencilerimiz Çanakkale ziyareti ile ödüllendirilmiş. Tabi bu süreci biz de devam ettireceğiz inşallah.

Başarıyı Okulla Yakala projesi gerçekten de güzel bir proje. Bu sene beşinci yılı geçmiş olsa da geçmiş dönemlerdeki eksik gedik ne varsa onları da revize ederek bu projeyi devam ettirmemiz lazım. Biz kurumların işbirliğinden daha büyük sinerji doğduğuna inanıyoruz. Eğitim alanında da Milli Eğitimimizle şehrimizdeki öğrencilerimizin bu alandaki motivasyonunu artırmak, başarılarını artırmak ve ödüllendirmek amacıyla yapılmış bir projeyi daha da geliştirerek ve revize ederek devam ettireceğiz.

Bugün bu yavrularımıza, gençlerimize başarılar diliyoruz. Soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını incelediğimde gerçek sınavlara yakın birebir hazırlandığını gördüm. Kahramanmaraş’ımızın eğitim alanında da ilk sıralarda yer alacağını ve katkısı olacağını düşünüyorum. Bu sınavın hazırlanmasında büyükşehir belediyemizdeki mesai arkadaşlarımıza ve İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki ilgi arkadaşlara teşekkür ediyor, öğrencilerimize de hem bu deneme sınavında hem de üniversite sınavlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Duran Doğan ile diğer ilgililer sınıfları gezerek öğrencilere başarı dileklerinde bulundular.







