Büyükşehir’den 4 mahalledeki çocuklara hediye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mahallelere kurduğu oyun grupları ile çocukların yüzünü güldürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde üst yapı imalatlarının yanı sıra mahallelerin ihtiyaçlarını da karşılamayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelen talepler doğrultusunda mahallelere park montajı gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz Pazarcık Armutlu ve Menderes Mahalleleri, Türkoğlu Kel İbişler Mahallesi ile Andırın Yeşilova ve Elbistan Yapraklı Mahallelerine 5 adet oyun grubunun montajı yapılmıştır. Elbistan Yeşilyurt, Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahalleleri, Pazarcık Çamlıtepe ve Bağdını Sağır Mahallelerinde toplam 7 adet oyun grupları montaj ve kurulum çalışmaları devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.











