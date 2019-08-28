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Büyükşehir’den 4 mahalledeki çocuklara hediye

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’a bağlı 1 mahallede oyun grubu montajını tamamlarken 3 ayrı mahallede de çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir’den 4 mahalledeki çocuklara hediye
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mahallelere kurduğu oyun grupları ile çocukların yüzünü güldürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, il genelinde üst yapı imalatlarının yanı sıra mahallelerin ihtiyaçlarını da karşılamayı sürdürüyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler gelen talepler doğrultusunda mahallelere park montajı gerçekleştiriyor.

Konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz Pazarcık Armutlu ve Menderes Mahalleleri, Türkoğlu Kel İbişler Mahallesi ile Andırın Yeşilova ve Elbistan Yapraklı Mahallelerine 5 adet oyun grubunun montajı yapılmıştır. Elbistan Yeşilyurt, Cumhuriyet ve Yunus Emre Mahalleleri, Pazarcık Çamlıtepe ve Bağdını Sağır Mahallelerinde toplam 7 adet oyun grupları montaj ve kurulum çalışmaları devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.  






Yerel Manşetler
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Kızılcoba 4 saat önce

Anadolu lisesinin arkasında ki boş alana da istiyoruz. İlgililere duyurulur

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Elbistanlı 4 saat önce

Ben bi peyzaj teknikeriyim hayatımda böyle baştan savma hizmet böyle park görmedim

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Veli 4 saat önce

Ellerinize sağlık ama keşke önce altlarını yapsaydınız. Yarın yağmurlar başladığında bataklığa dönüşecek o parklar. Şimdi de tozdan dolayı gidemez çocuklarımız.

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Ibrahim 37 dakika önce

Kumbette bir oyun gurubu yapilmasi rica ediyoruz ilk ogretim yanina

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