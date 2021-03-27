Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon 490 bin TL’ye mal olacak
Güneş enerjisi santrali, 2 milyon...
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman yapıldı
Elbistanspor’da yeni sezon öncesi lansman...
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Müftü Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Otizmli Yakup’un polislik hayali gerçek oldu
Otizmli Yakup’un polislik hayali gerçek...
Öztunç: “İşçiyi ekmeği ile tehdit ediyorlar”
Öztunç: “İşçiyi ekmeği ile tehdit...
banner191
banner162

Büyükşehir’de en düşük maaş 3 bin 700 TL oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde işçilere yüzde 35 oranında zam yapılarak en düşük maaş 3 bin 700 TL olarak belirlendi. Başkan Güngör, “En düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir’de en düşük maaş 3 bin 700 TL oldu
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nde işçi ücretleri belirlendi. HAK-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikasıyla yapılan görüşmelerin ardından 2020 yılında 2 bin 685 TL olan en düşük işçi ücreti, yapılan yüzde 35’lik artışla 3 bin 700 TL’ye çıkarıldı. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinde açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Sendikamızla yaptığımız görüşmeler sonucunda belediye bütçe imkânlarımızı da zorlayarak en düşük işçi ücretini 3 bin 700 TL’ye çıkartarak anlaşma sağladık. İşçilerimize ve şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise, uzun süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, uzlaşılamamadan dolayı grev aşamasına geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekilimiz Av. Hüseyin Öz ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde, 2 bin 841 üyemizi memnun edecek sözleşmede anlaşmaya varıldı. Üyelerimizin bugüne ve geleceğe dair beklentilerinin karşılanmasındaki hassasiyetinden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyoruz.

Görüşmelerin üyelerimizin yaşadığı mağduriyeti giderecek şekilde, masa başında uzlaşıyla tamamlanması, taşerondan kadroya geçen ve haklarında ilk defa toplu iş sözleşmesi imzalanacak olan AKBEL A.Ş. çalışanlarını sevindirdi. AKBEL A.Ş. çalışanı üyelerimizin ücret ve sosyal haklarında önemli oranlarda artışlar yapıldı. Bu süreçte sabır, sağduyu ve anlayış gösteren üyelerimize teşekkür ediyoruz. Mutabakatımız 2 bin 841 üyemize hayırlı ve bereketli olsun.”

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehirde En Düşük Maaş 3 Bin 700 TL Oldu