Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir zabıtasından market denetimi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtası, Elbistan’da marketlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu.

Büyükşehir zabıtasından market denetimi
Balik Dunyasi Reklam
banner43

Koronavirüs salgını kapsamında denetimlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtası merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri Elbistan ve Afşin ilçelerinde yaptığı denetimlerde hijyen, maske-eldiven kullanımı, sosyal mesafe, para ve ürün veren kişilerin farklı olması konularına dikkat ediyorlar.

 




Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Zabıtasından Market Denetimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.