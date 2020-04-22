Büyükşehir zabıtasından market denetimi

Koronavirüs salgını kapsamında denetimlerine devam eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi zabıtası merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde de denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri Elbistan ve Afşin ilçelerinde yaptığı denetimlerde hijyen, maske-eldiven kullanımı, sosyal mesafe, para ve ürün veren kişilerin farklı olması konularına dikkat ediyorlar.







