Büyükşehir ve KASKİ’de kadro düzenlemesi

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ilk meclis toplantısı divan katibi üyeliklerine üye seçimi ile başladı.

Burada kısa bir açıklama yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın gerçekten güzel bir demokrasi sınavı verdiğine dikkat çekerek: “ Artık seçim geride kaldı. Milletimizin iradesi nasıl tecelli ettiyse ona biat edeceğiz ve bundan sonra da önümüze bakacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplanan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ilk Divan katipleri oluşturuldu. Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’ndeki bazı daire başkanlıkları iptal edildi. KASKİ’de revizyona gittiklerini anlatan Güngör, son olarak sözlerine şunları ekledi: “Büyükşehir Belediyesinde 5 tane unvansız daire başkanlığını iptal ediyoruz. Teftiş Kurulu Başkanlığını iptal ediyoruz çünkü 2 müfettişe 1 başkan olmaz, doğrudan müfettişlere görev vereceğiz. Yazı ve Kararlar Daire Başkanlığı’nı iptal edip bunu Personel ve Yazı İşleri Daire Başkanlığı şeklinde personel birimini birleştiriyoruz. 2 şube müdürüne de 1 daire başkanı olmaz. 4 adet ihtiyaç fen şube müdürlüğünü kadrosunu feshediyoruz ama şube müdürlerini azaltacağız. Bu şimdilik geçici bir şey, oralara henüz çalışamadık. KASKİ'de bir revizyona gittik. Strateji Daire Başkanlığı’nı Mali Hizmetlere döndürüyoruz. İşletmeler Daire Başkanlığı’nı ise İlçe Hizmetleri Daire Başkanlığı’na döndürüyoruz. Birinci dereceli, düz bir daire başkanlığı vardı, bunu kapatıyoruz. Abone İşleri Daire Başkanlığı ile de Bilgi İşlemi birleştiriyoruz, Abone İşleri Daire Başkanlığı’nı iptal ediyoruz. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı’nı da kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

Daha sonra meclis gündem maddelerine geçilerek Büyükşehir Belediyesi Meclisi komisyonlarının seçimleri yapıldı. Gündemin üçüncü maddesinde 2019 yılı Encümen üyeliği seçimleri kapalı zarf usulü yapılarak seçimlerin sonunda Hanefi Mahçiçek, Necati Okay, Mehmet Gürbüz, Arif Şen ve Adnan Türkmen Encümen üyeliğine seçildi. Gündemin altıncı maddesinde kadro ihdası ve iptalinin görüşülmesinde Büyükşehir Belediyesinden 5 daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı kaldırıldı. 4 adet şube müdürlüğü ihdas edildi. KASKİ Genel Müdürlüğünden Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Mali Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, İşletmeler Dairesi Başkanlığının ise İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak değiştirilmesi, 1. Dereceli kadrolardan Daire Başkanlığı, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığını kadrolarının kaldırılması oybirliği ile kabul edildi.