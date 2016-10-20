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Büyükşehir, toplu taşımada tarife değişikliğine gitti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerinde fiyat değişikliğine gitti.

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Büyükşehir, toplu taşımada tarife değişikliğine gitti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerinde fiyat değişikliğine gitti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan tarife değişikliğinin, 21 Ekim 2016 Cuma gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak UKOME’den yapılan yazılı açıklamada, “26 Eylül 2016 tarihli UKOME Genel Kurulunun 2016/09-02 sayılı kararı doğrultusunda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızca kent içi toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Toplu taşıma içerisinde çalışan bir aracın akaryakıt giderleri, şoför maaşı, SGK giderleri, araç onarım bakım giderleri, zorunlu taşıt sigortası ve kasko giderleri gibi kalemlerindeki artıştan dolayı toplu taşıma fiyat tarifesinin güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, toplu taşımada kullanılan indirimli ve tam abonman kahraman kartlarındaki 60 binişlik kullanımında oluşan biniş yetersizliği ve vatandaşlarımızın yoğun talebinden dolayı ikinci bir abonman tarifeye ihtiyaç hâsıl olmuştur” denildi.

21 Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni fiyat tarifesi şu şekilde: 

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2016

BİLET TİPLERİ

Ücret Tarifeleri

KAHRAMANKART Tam Kart

2.10 ₺

KAHRAMANKART İndirimli Kart (Öğrenci)

1.40 ₺

KAHRAMANKART İndirimli Kart (Öğretmen)

1.80 ₺

Ultralight-Kullan At Bilet (İki Biniş)

5.00 ₺

ABONMAN 1-TARİFE TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

60 Binişlik Abonman Tarife

İndirimli (Öğrenci)

60.00 ₺

Tam

99.00 ₺

 

ABONMAN 2-TARİFE TİPLERİ VE ÜCRETLERİ

90 Binişlik Abonman Tarife

İndirimli (Öğrenci)

90.00 ₺

Tam

144.00 ₺

 

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eren 2 ay önce

gene kazığı attiz vatandaşa..Bu kadar fiyat artışı insaf yani! ankarayi istanbulu solladik

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kadir ulaç 2 ay önce

Bu, tarife değişikliğinden çok ZAM olarak isimlendirilir.Arif'e, tarif gerekmez. Kısaca ZAM YAPILDI denir.İşte o kadar...

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Mehmet 2 ay önce

Allah'tan Elbistan'da istediğin her yere yürüyerek gidebiliyoruz. Büyükşehir belediyesi soygunlarına devam ediyor.

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MEHMET 2 ay önce

2.10 ne ya millet 10 kuruş lamı uğraşacak düz 2.00 yap sanki projemi çiziyon da küsurat bırakıyon

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cuma 2 ay önce

ıkı ay su parası alamayınca bahaneyı burdanmı cıkarayorlar acaba

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s.kaya 2 ay önce

bizden oy isterken büyük şehire geçmek iyi olur demişlerdi bir ay önce 60 bin kişiyi telef edeceklerdi bir taraftan ekmek içinden çıkan fare pisliği denetim çok süper en sonda toplu taşıma zammı büyük şehir çok iyi olur diyenler...

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Bilal yuzbasi 2 ay önce

Sayin yetkililer sizden bi ricamiz var elbistan cicekciler caddesini yeniden cif yone aciniz koprubasindan isyerine gitmek icin candargazi tarafi kapaki butarafta kapali varandas perisan oluyor yeniden degerlendirib lutfen

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Misafir 2 ay önce

Ziyaret için bu şehire geldim. Kahraman kartım olmadığı için benden fahiş bir ücret alındı. Kahramankart uygulaması güzel ama olmayandan bu kadar yüksek ücret alınması çok yanlış.

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