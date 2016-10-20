Büyükşehir, toplu taşımada tarife değişikliğine gitti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma ücretlerinde fiyat değişikliğine gitti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından yapılan tarife değişikliğinin, 21 Ekim 2016 Cuma gününden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Konu ile ilgili olarak UKOME’den yapılan yazılı açıklamada, “26 Eylül 2016 tarihli UKOME Genel Kurulunun 2016/09-02 sayılı kararı doğrultusunda, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığımızca kent içi toplu ulaşım araçlarında geçerli olan ücret tarifesi yeniden düzenlendi. Toplu taşıma içerisinde çalışan bir aracın akaryakıt giderleri, şoför maaşı, SGK giderleri, araç onarım bakım giderleri, zorunlu taşıt sigortası ve kasko giderleri gibi kalemlerindeki artıştan dolayı toplu taşıma fiyat tarifesinin güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, toplu taşımada kullanılan indirimli ve tam abonman kahraman kartlarındaki 60 binişlik kullanımında oluşan biniş yetersizliği ve vatandaşlarımızın yoğun talebinden dolayı ikinci bir abonman tarifeye ihtiyaç hâsıl olmuştur” denildi.

21 Ekim 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni fiyat tarifesi şu şekilde:

TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİ 2016 BİLET TİPLERİ Ücret Tarifeleri KAHRAMANKART Tam Kart 2.10 ₺ KAHRAMANKART İndirimli Kart (Öğrenci) 1.40 ₺ KAHRAMANKART İndirimli Kart (Öğretmen) 1.80 ₺ Ultralight-Kullan At Bilet (İki Biniş) 5.00 ₺ ABONMAN 1-TARİFE TİPLERİ VE ÜCRETLERİ 60 Binişlik Abonman Tarife İndirimli (Öğrenci) 60.00 ₺ Tam 99.00 ₺