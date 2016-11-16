Büyükşehir, milli tarıma destek için atağa kalktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Tarım Projesi toplantısında yaptığı konuşmanın ardından harekete geçerek Milli Tarıma destek kararı aldı.

Kahramanmaraş Valiliği Gıda Tarım ve Hayvanlılık İl Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kompost gübre üretimi için çalışmalara başlama kararı alındı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, Kahramanmaraş Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Pişkin ve Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Ufuk Habib Gözler ile bir toplantı yapılarak yol haritası belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda alınan karar gereği İstanbul’a gidilerek bu konu hakkında fizibilite çalışmaları yapılmasına karar verildi.

Konu ile ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli Tarım Projesi Toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç'un talimatıyla Milli Tarıma destek olmak amacıyla bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda Prof. Dr. Kadir Saltalı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Mehmet Pişkin ve Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürü Ufuk Habib Gözler'den oluşan bir komisyonun kurulması ve Türkiye'deki mevcut kompost tesislerinin incelenmesi kararlarını aldık” dedi.

Fizibilite çalışmalarına İstanbul’dan başlayacaklarını belirten Çetinkaya, “İstanbul’a giderek gerekli fizibilite çalışmalarına başlayacağız. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisleri’nde toplanan çöplerden faydalanarak kompost gübre üretimi için ilgili firma ile önceden görüşüp gerekli makinelerin alınması için sipariş verilmişti. Ayrıca Kahramanmaraş’ta bulunan zengin gidya ve torf gibi bitki beslemede büyük önem arz eden zenginliklerimizin bu kapsamda değerlendirilmesini sağlayacağız. Burada esas amacımız insanımızın sağlığı ve gelecek nesillerden ödünç aldığımız toprağımızın sağlığını korumak olacaktır” şeklinde konuştu.



