Büyükşehir Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Azerbaycan’a destek konuşması yapan Güngör, “İki devlet, tek millet ve tek yüreğiz. Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız. Şehitlerimize rahmet, Azerbaycan ordusuna muvaffakiyet diliyoruz. Dualarımız Azerbaycan’la” diye konuştu.

Başkan Güngör’ün açılış konuşmasının ardından tüm meclis üyelerine tamamlanan Ulaşım Master Planı’nın bir sunumu yapıldı. Plan kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Master Plan sunumunun ardından gündem maddelerine geçildi. 4 madde oy birliği ile kabul edildikten sonra ilave gündemlere geçildi.

Bu gündemlerde de Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfının kurulması ile Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı verilmesi karara bağlandı.

Şehrin milli, manevi, tarihi ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfı’nın kurulması oy çokluğu ile kabul edildi. Son olarak görüşülen Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Başkan Güngör, “Eğitim yıllarının bir kısmını şehrimizde tamamlamış, düşüncesi, yaşam tarzı ve şiirleri ile Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve “Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer Maraş” diyen Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Hayırlı olsun” dedi.



