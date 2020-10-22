banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Meclisi’nden Azerbaycan’a destek

Büyükşehir Ekim Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Güngör, “İki devlet, tek millet ve tek yüreğiz. Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız” dedi. Kültür sanat çalışmaları ile ilgili bilgiler de paylaşan Güngör, “Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfı’nı kuruyoruz. “Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer Maraş” diyen Türk edebiyatının yaşayan efsanesi Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Meclisi’nden Azerbaycan’a destek
banner17
banner43
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında toplanan mecliste gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Azerbaycan’a destek konuşması yapan Güngör, “İki devlet, tek millet ve tek yüreğiz. Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız. Şehitlerimize rahmet, Azerbaycan ordusuna muvaffakiyet diliyoruz. Dualarımız Azerbaycan’la” diye konuştu.

Başkan Güngör’ün açılış konuşmasının ardından tüm meclis üyelerine tamamlanan Ulaşım Master Planı’nın bir sunumu yapıldı. Plan kapsamında hayata geçirilecek çalışmalar hakkında bilgi verildi. Master Plan sunumunun ardından gündem maddelerine geçildi. 4 madde oy birliği ile kabul edildikten sonra ilave gündemlere geçildi.

Bu gündemlerde de Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfının kurulması ile Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı verilmesi karara bağlandı.

Şehrin milli, manevi, tarihi ve turistik değerlerini araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, yaymak ve tanıtmak amacıyla Kahramanmaraş Kültür ve Tanıtım Vakfı’nın kurulması oy çokluğu ile kabul edildi. Son olarak görüşülen Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı verilmesi de oy birliği ile kabul edildi. Başkan Güngör, “Eğitim yıllarının bir kısmını şehrimizde tamamlamış, düşüncesi, yaşam tarzı ve şiirleri ile Türk edebiyatının yaşayan efsanesi ve “Çocuk yüreğimin ateş aldığı yer Maraş” diyen Sezai Karakoç’a fahri hemşerilik unvanı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Hayırlı olsun” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir Meclisi’nden Azerbaycan’a Destek
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.