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Büyükşehir Meclisi Toplandı

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclisi ve KASKİ Genel Kurul toplantıları gerçekleştirildi. Başkan Güngör, “Alınan kararlar şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Büyükşehir Meclisi Toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör başkanlığında, Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen oturumda 54 madde görüşülerek karara bağlandı. Başkan Güngör, “Milli Mücadelenin 100. yılında etkinliklerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Bayrak Olayımızın 100. yılını kutladık. Bu vesileyle milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

Bütçeler Görüşüldü

Başkan Güngör’ün konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 Yılı Performans Programı, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Ardından geçilen 2. maddede ise Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı ve İzleyen İki Yıl Bütçesi tahmini olarak görüşüldü. Oy birliği ile kabul edilen maddede Büyükşehir Belediyesi’nin tahmini gelecek yıl gelir bütçesi 815 Milyon TL olarak belirlendi. Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Plan ve Bütçe Komisyonundan 19 madde, İmar ve Bayındırlık Komisyonundan 21 madde, Çevre ve Sağlık Komisyonundan gelen bir madde olmak üzere 54 gündemin görüşmeleri tamamlandı.

KASKİ Genel Kurulu Yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ardından KASKİ Genel Kurulu’na geçildi. KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın kurum tarafından gerçekleştirilen çalışmaları içeren sunumunun ardından gündemlere geçildi. 5 maddenin karara bağlandığı Genel Kurul’da KASKİ’nin önümüzdeki yıl için tahmini bütçesi de oylandı. KASKİ 2020 Mali Yılı ve İzleyen İki YılınBütçe Tasarısı ile Bütçe Kararnamesi’nin oy birliği ile kabul edildiği genel kurulda, tahmini bütçe 300 Milyon TL olarak belirlendi.

 


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