Büyükşehir meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısında bir konuşma yapan Başkanvekili Cemal Tanrıverdi, Almanya ve Hollanda hükümetlerinin ve yerel yönetimlerinin yaptıkları tutum ve davranışları şiddetle kınadıklarını ifade etti. Bunun üzerine söz alan MHP Grubu adına konuşan Kadir Tanış, Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Almanya ve Hollanda menşeili araçların kullanılmaması yönünde karar alınmasını teklif etti.

Başkanvekili Tanrıverdi, bundan sonraki araç alımlarında daha dikkatli olunmasına dikkat edeceklerini söyledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Meclis Üyesi Ali Murat Duran ise, kınamanın sözde kalmaması için Meclis’e teklif olarak sunulması ve gündem maddeleri içerisinde kayıtlara geçilmesini teklif etti. Bunun üzerine yapılan oylamada Almanya ve Hollanda Hükümetlerinin devlet adamlarımıza ve vatandaşlarımıza yaptığı çirkin davranışların kınandığı oybirliği ile kabul edilerek kayıtlara geçti.

Daha sonra gündem dışı gelecek olan maddelerin gündeme alınması oylanarak gündeme alındı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2017 Şubat ayı Meclis Toplantısına ait tutanak özetinin okunması ve oylanmasının ardından Gündemin 1. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin 2.maddesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın sabit ve mobil haberleşme geçiş hakkı ücret tarifesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Gündemin 3. Maddesinde Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın Kapıçam Tabiat Parkının giriş çıkış ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 4. ve 5. Maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilirken, gündemin 6. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Hacımustafa Mahallesi, Tır Garajı ve Ağaçlandırma Sahası yapımı için Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesinden 14. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 15. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın İlimiz Onikişubat İlçesi, Saçaklızade Mahallesinde bulunan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenen protokole doğrultusunda; kat karşılığı inşaat yapımı yetkisinin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 16. Maddesinden 22. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 23. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yeni kadro ihdası ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 24. Maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyeler arasında; sahipsiz, güçten düşmüş hayvanların bakımı, aşılanması ve işaretlenmesi konusunda yetki, görev ve faaliyet alanlarının belirlenmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 25. Maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın “8. Uluslararası 5 Nisan Madalya Günü Satranç Turnuvası” yapılması ve bu hususta yapılacak olan protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 26. Maddesinde Araştırma Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün SODES (Sosyal Destek Programı) Projesi kapsamında; "Kahramanmaraş Çocuk Kütüphanesi" ve "Mobil Kreş" projeleri hususunda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 27. Maddesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın AKMOD ( Arama Kurtarma Moral Destek ) faaliyetleri için Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak olan protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 28.maddesinde Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın Belediye Çarşısının tüm görev, yetki ve sorumluluğunun Büyükşehir Belediyesine devri ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 29. Maddesinden 34. Maddesine kadar olan teklifler Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 35. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Cadde ve park isminin değiştirilmesi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 36. Maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi için diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak protokoller için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 37. ve 38. Maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 39. Maddesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın İlimiz Kurtlar Mahallesi 829 nolu parsel, Önsen Mahallesi 720 nolu parsel ve Çamlık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın kat karşılığı inşaat yapımı yetkisinin Büyükşehir Belediye Encümeni’ne verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 40. Maddesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın Pardus GNU/Linux sistemleri hakkında TÜBİTAK Ulusal Ağ ve Bilgi Merkezi ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arasında yapılacak olan protokollerde Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 41 ve 42. Maddeleri Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 43. Maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın "Hortikültürel Terapi Bahçesi" projesi yapım işinin SODES (Sosyal Destek Programı) Projesi kapsamında yapılması hususunda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 44. Maddesinde Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Haydar Aliyev Bulvarı'nın tüm görev, yetki ve sorumluluğun Büyükşehir Belediyesine verilmesi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 45. Maddesinden 59. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesinin ardından Meclis toplantısına katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasının ardından Başkanvekili Tanrıverdi, bir sonraki oturumun 20 Mart 2017 Pazartesi günü saat 13.30’da tekrarlanacağını duyurarak oturuma ara verdi.



