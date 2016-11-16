Büyükşehir Meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, gündeminde bulunan maddeleri görüşmek üzere toplandı.

Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekim ayı Meclis Toplantısının tutanak özetini oybirliği ile onayladı.

Toplantının gündem maddelerine geçilmeden önce Büyükşehir Belediyesi birimlerince bildirimler yapılacağı belirtilerek, yapılan atamalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Gündem maddelerine geçmeden önce ilave gündem maddelerini gündeme alınmasının onaylamasının ardından, iki adette yazılı gündem maddesini gündeme aldı.

Gündemin 1. maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 2. maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın 2017 mali yılı ve izleyen iki yıl bütçesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3. Maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın otobüs reklam ücret tarifeleri ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 4. maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yeni kurulan “Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı”na ödenek aktarımı ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 5. maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Türkoğlu Belediyesi Başkanlığına bağlı birimler arasında, ödenek aktarımı yapılması ve ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın mülkiyeti belediyemize ait 5702 ada 36 nolu parselde kayıtlı 57 nolu bağımsız bölümün (işyeri) satış kararı ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın mülkiyeti belediyemize ait 78 adet işyerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 8. maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Kadro İhdası ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesinde İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın itfaiye arazözü alımında kullanılmak üzere İller Bankasından Kredi Kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 10. maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın cadde ve sokak isim değişikliği ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 11. maddesinden 21. maddesine kadar olan gündem maddeleri İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 22. maddesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın reklam ünitesi işletme hakkının 10 yıllığına kiraya verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

İlave gündem maddelerinin görüşüldüğü Meclis Toplantısında gündemin 23. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 24. maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kent Estetik Kurulu Yönetmeliği ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 25. maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının vatandaş kira borcu ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 26. maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının yap işlet yöntemiyle mezbaha tesisi yaptırılması ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 27. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Pazarcık ilçesi otogarında bulunan muhtelif iş yerlerinin kiraya verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 28. maddesinden 56. maddesine kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 57. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının SGK Borçları ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 58. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Maliye Borçları ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 59. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının güneş enerji sistemi kurulmak üzere Maliye Arazisinin satın alınması ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 60. maddesinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığının Devlet Su İşleri ile protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifi Hukuk Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 61. maddesinden 70. maddesine kadar olan maddeler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündem dışı yazılı olarak AK Parti Grubu adına Mehmet Akif Kahveci imzasıyla gelen iki madde de görüşüldü. Birinci maddede Dulkadiroğlu İlçesinde yer alan Mehmet Zülkadiroğlu Caddesi isminin Rasim Özdenören Caddesi olarak değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi. İkinci yazılı teklifte ise Dulkadiroğlu İlçesi Ayvalı Barajı arasında kalan Çağlayancerit Yolu’nun yapımının Karayollarından alınarak Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a yetki verilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Meclise katılamayan meclis üyelerinin izinli sayılmasının ardından, Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi, bir sonraki oturumun 22 Kasım Salı saat 13.30’da yapılacağını duyurarak, oturuma ara verdi.



