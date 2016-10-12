Büyükşehir Meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı olağan 1. Birleşimi yapıldı.

Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Cemal Tanrıverdi başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde bulunan maddelerle ilave gündem maddelerini görüştü ve komisyonlardan gelen raporları onayladı.

Gündemin 1. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimize 2017 yılı içerisinde kanunda yer alan orana uygun olarak katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 2. Maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Türk Dil ve Edebiyat Derneği Kahramanmaraş Şubesi ile Büyükşehir Belediyemizce bu faaliyetleri sürdürmek üzere, Belediyemize ait Kadın Sığınma ve Okuma Salonu olarak bilinen yerin Türk Dil ve Edebiyat Derneği adına tahsisi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 3. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Ağcalı Rekreasyon Alanı Peyzaj Düzenlemesi ve İnşaat işlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu havale edildi.

Gündemin 4. maddesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 18 Nisan 2016 tarih ve 2016/189 sayılı Meclis Kararında, sehven hatalı yazılan AKBEL A.Ş. unvanın düzeltilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 5. maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının Hayat Boyu Öğrenme alanında yapılacak olan kurs ve eğitimlerle ilgili olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılacak protokol için Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 6. maddesinde Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 3. Kitap ve Kültür Fuarı KAFUM merkezinde düzenleneceği Fuar Binası içerisinde bulunan kafeteryanın fuar süresi boyunca AKBEL A.Ş. ye tahsis edilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 7. maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında Kentsel Dönüşüm Alanları, Rezerv Yapı Alanları ve Riskli Alanlarda yürütülecek tüm uygulamalara ilişkin konularda protokol yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Elbistan İlçesi Ceyhan Nehri Kıyısı Rekreasyon Alanı Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 9. maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Çağlayancerit Belediye Başkanlığının talebi üzerine Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 1 Adet GNSS Setinin (Cors) bedelsiz olarak Çağlayancerit Belediyesine devredilebilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesinde Özel Kalem Müdürlüğünün bünyesinde bulunan ihtiyaç fazlası 46 AK 002 plakalı 2007 model otomobilin bedelsiz olarak Ekinözü İlçesi Belediye Başkanlığı'na devredilebilmesi ve bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanına protokol yapmak üzere imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Millet Bahçesi Peyzaj Düzenlemesi ve İnşaat İşlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 12. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde gençleri spor yapmayı teşvik etmek amacıyla spor alanları yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 13. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Çağlayancerit İlçesinde yapılan Çağlayancerit Kent Meydanının bakım, onarım, peyzaj, temizlik ve her türlü işletme hakkının Çağlayancerit Belediyesine devrolması; ve Ekinözü İlçesinde yapılan Yukarı İçmeler Mesire Alanının bakım, onarım, peyzaj, temizlik ve her türlü işletme hakkının ise Ekinözü Belediyesine devrolması ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 14. maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığının Elbistan İlçesi Taşburun Mah. 2096 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği ile ilgi teklifi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 15. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Muhtelif Köy ve Mezra Mezarlığı Çevre Koruma Yapım İşlerinde kullanılmak üzere İller Bankasından kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 16. Maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının Sivricehöyük Mahallesine ait mera alanına konaklama yeri yapıldığından, mahalle halkının mağduriyetini gidermek amacı ile Büyükşehir Belediyemizce Damızlık gebe düve alınarak tamamı hibe olacak şekilde dağıtımı ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe ile Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edildi.

İlave gündem maddesi olarak meclise gelen gündem maddelerinin gündeme alınmasına ilişkin yapılan oylama sonrasında ilave gündem maddelerine geçildi.

Gündemin 17. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 2017 Mali Yılı içerisinde İtfaiye ve Zabıta Personellerine ödenecek aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 18. Maddesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının “Etüd ve Proje Dairesi Başkanlığı”nın kurulması ve buna bağlı olarak “Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü” nün kurulması ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 19. Maddesinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, 1 adet engelli vatandaşlarımıza yönelik donanımlı araç alınması ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe ile Engelliler Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 20.maddesinde Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının özel sermayeli Bankalardan kredi kullanımı için Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 21.maddesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığının 18 Aralık 2015 tarih ve 2015/717 sayılı Meclis Kararında, sehven hatalı yazılan AKBEL A.Ş.’i unvanın düzeltilmesi ile ilgili teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 22. maddesinde İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın Demirciler Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım ve Alt yapı uygulama işinde kullanılmak üzere İller Bankasından 6.000.000,00 TL Kredi kullanılması hususunda Büyükşehir Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 23. maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın Uzunsögüt Mahallesi, Merkez Camii bitişiğinde taziye evi olarak ayrılan iki katlı bölümün, tanzim ve tefrişat işlerini Büyükşehir Belediyemizce yapılması, süresiz olarak Büyükşehir Belediyemiz adına tahsisi ile ilgili teklifi Çevre ve Sağlık Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 24. maddesinde Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Halk Ekmek Fabrikasında kullanılan, Taş Tabanlı Tünel Fırın alımı hususunda İller Bankasından kredi kullanılması ile ilgili teklifi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 25. Maddesinden 57. Maddesine kadar olan teklifler İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından komisyonlardan gelen raporların görüşülmesine geçildi.