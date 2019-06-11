Büyükşehir, larva mücadelesini sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 11 ilçede ilaçlama çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.

İlaçlama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürü Erhan Aksu, çalışmaların il genelinde devam ettiğine dikkat çekerek: “İlimiz genelinde 11 ilçemizde yürüttüğümüz çalışmalarda çevre ve halk sağlığını korumak gayesiyle kimyasal kullanımını en aza indirmek için sivrisinek ve karasineklerle kaynağında mücadele ediyoruz. Bu kapsamda özellikle sivrisinekler için birinci derecede üreme alanı olan su birikintileri, inşaatların su ile dolu alanları, binaların zemin katları, sazlık ve sulak alanlar ve bataklıklar gibi yerlerde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Aynı zamanda karasinekler için birinci derecede üreme alanı olan gübrelik alanlar ve organik atıkların yoğun olduğu bölgelerde de yine çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Yapmış olduğumuz ilaçlama çalışmalarda uzman personellerimiz eşliğinde türe göre Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilmiş, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlı ürünler kullanmaktayız” diye konuştu.















