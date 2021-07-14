Büyükşehir, kırsal mahallelerdeki yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Elbistan’a bağlı Sevdilli – Günaltı Mahalleleri arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik arterde altyapı iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Yine Elbistan’da Balıkçıl Mahallesi ile Karaçayır mevkii arasındaki yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt sathi kaplama uygulaması devam ediyor.

Diğer bir adres olan Nurhak ilçesinde ise Ağcaşar Mahallesin yanı sıra Küllü, Zillihan ve Hançıplak mevkilerine ulaşım sağlayan 8 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.