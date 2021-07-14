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Büyükşehir, kırsal mahallelerdeki yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde toplamda 8 mahallenin 15 kilometrelik yolu yenileniyor.

Büyükşehir, kırsal mahallelerdeki yol iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Elbistan ve Nurhak ilçelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, Elbistan’a bağlı Sevdilli – Günaltı Mahalleleri arasındaki yaklaşık 4 kilometrelik arterde altyapı iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Yine Elbistan’da Balıkçıl Mahallesi ile Karaçayır mevkii arasındaki yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt sathi kaplama uygulaması devam ediyor.

Diğer bir adres olan Nurhak ilçesinde ise Ağcaşar Mahallesin yanı sıra Küllü, Zillihan ve Hançıplak mevkilerine ulaşım sağlayan 8 kilometre uzunluğundaki arterde asfalt sathi kaplama çalışması gerçekleştiriliyor.

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BüyükşehirKırsal Mahallelerdeki Yol Iyileştirme çalışmalarını Sürdürüyor