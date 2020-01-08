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Büyükşehir, kar mesaisine devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir, kar mesaisine devam ediyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri kar yağışı olan Ekinözü İlçesi Türkmenler-Ekşielma Grup yolunda, Dulkadiroğlu İlçesi Ağabeyli Grup Yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken aynı zamanda yolda mahsur kalma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.


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