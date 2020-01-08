Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri kar yağışı olan Ekinözü İlçesi Türkmenler-Ekşielma Grup yolunda, Dulkadiroğlu İlçesi Ağabeyli Grup Yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken aynı zamanda yolda mahsur kalma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.
Büyükşehir, kar mesaisine devam ediyor
Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde kar yağışı olan bölgelerde kar temizleme ve yol açma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
08 Ocak 2020 Çarşamba 17:01
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar yağışı olan bölgelerde yol açma ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri kar yağışı olan Ekinözü İlçesi Türkmenler-Ekşielma Grup yolunda, Dulkadiroğlu İlçesi Ağabeyli Grup Yolunda, Onikişubat İlçesi Kumarlı Mahallesi yolunda kar temizleme ve yol açma çalışmalarına devam ederken aynı zamanda yolda mahsur kalma gibi durumlarda vatandaşların yardımına koşuyor.